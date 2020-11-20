Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından çocuklarla çektirdiği bir fotoğraf karesine de yer vererek paylaştığı mesajında, "Sizleri en doğal hakkınız olan daha güzel yarınlara hazırlamak için yanınızdayız. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.