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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

20 Kasım 2020 Cuma - 17:12 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 17:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya  Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından çocuklarla çektirdiği bir fotoğraf  karesine de yer vererek paylaştığı mesajında, "Sizleri en doğal hakkınız olan  daha güzel yarınlara hazırlamak için yanınızdayız. En değerli varlığımız olan  çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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