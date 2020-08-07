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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dolar açıklaması!

07 Ağustos 2020 Cuma - 13:59 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 14:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  döviz kurundaki hareketlilik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇARKLAR DÖNMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir." dedi.Oktay ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanında olduklarını vurgulayarak, '#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketini paylaştı. 

 

 

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