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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 15:55 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 15:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti.


Oktay, çekimlerin yapıldığı platoya gelişinde Tekden Film Yönetim  Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Hüseyin Özçelik ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ve oyuncular  tarafından karşılandı.
 
Dizinin Çarşamba günü ekranlara gelecek final bölümünün çekimlerinin  devam ettiği obaya giden Oktay, buradan ana otağa geçti.
 
 
Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ ile sohbet eden ve set  hakkında bilgi alan Oktay'a, kılıç, börk ve okçu yüzüğü hediye edildi.
 
Oktay, daha sonra beraberindekilerle reji çadırına geçerek, dizinin  final bölümünden bazı sahnelerin çekimlerini izledi. Oktay, "Ertuğrul"  karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ve diğer oyuncularla da  sohbet etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin milli  ruhun, medeniyet şuurunun tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile olduğunu  ifade etti.
 
Dizininin ününü tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Oktay, ziyaretleri  vesilesiyle gittiği ülkelerde Diriliş Ertuğrul dizisinden bahsedilince mutlu  olduğunu belirtti.
 
 
Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Söğüt sahnelerinin çekildiği  platoda ve "Mehmetçik Kut'ül-Amare" dizisinin çekildiği platoda incelemelerde  bulundu, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti İzmir  Milletvekili Alpay Özalan, sanatçı Yavuz Bingöl, eski milli futbolcular Hakan  Ünsal, Hamit Altıntop, Tolunay Kafkas ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de eşlik  etti.
 

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