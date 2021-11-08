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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Çengiç için başsağlığı mesajı

AA |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 23:11 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 23:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.


Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün cenazesi toprağa verilen, Bosna'nın öncü şahsiyetlerinden Aliya İzzetbegoviç'in yol ve dava arkadaşı, yadigarı Hasan Çengiç'e Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Aliya İzetbegoviç Hasan Çengiç
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