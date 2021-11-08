Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün cenazesi toprağa verilen, Bosna'nın öncü şahsiyetlerinden Aliya İzzetbegoviç'in yol ve dava arkadaşı, yadigarı Hasan Çengiç'e Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Çengiç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Çengiç için başsağlığı mesajı
AA | 08 Kasım 2021 Pazartesi - 23:11 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 23:28