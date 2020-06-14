Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama
14 Haziran 2020 Pazar - 18:58 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 18:58
Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğünde deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Oktay yaptığı açıklamada, 'Süreci yakından takip ediyoruz' dedi.
Fuat Oktay, Twitter
'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz.