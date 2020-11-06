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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Azerbaycan açıklaması

06 Kasım 2020 Cuma - 17:51 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 17:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan’ın topraklarını işgalci Ermenistan’dan geri almak için verdiği mücadeleyi destekliyor ve Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkânlarımızı Can Azerbaycan’la paylaşmayı sürdüreceğiz." dedi


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Azerbaycan açıklaması geldi.
 
Oktay, "Kendi savunma ihtiyaçlarımızı milli imkânlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız.
 
Bunun en güncel örneği, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA’larımızdır.
 
Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan’ın topraklarını işgalci Ermenistan’dan geri almak için verdiği mücadeleyi destekliyor ve Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkânlarımızı Can Azerbaycan’la paylaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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