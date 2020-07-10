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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Ayasofya" paylaşımı!

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 18:43 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 18:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Ayasofya" paylaşımı. Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı  olması dileğinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek  olsun.? Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu  hamdolsun. ?Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine  son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun."
 
  

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