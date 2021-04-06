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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi: Bu, bir vesayet bildirisidir!

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 18:13 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 19:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisini, "Bu bir vesayet bildirisidir. Bu bir darbenin ön bildirisidir. Eğer ki fırsat bulursa bulabilirse bir sonraki adıma rahatça geçebileceklerini ifade eden bir açıklamadır." şeklinde değerlendirdi.


101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) ziyaret eden  Oktay'ı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı ile beraberindeki  yöneticiler karşıladı.
 
Kuruluş yıl dönümünü kutladığı Anadolu Ajansının son derece köklü,  Türkiye'nin haklı tezlerini bütün dünyaya duyuran, çok kritik ve stratejik bir  kurum olduğunu belirten Oktay, şu anda geldiği noktayla gurur duyduklarını  söyledi.
 
Oktay, "Dünyaya baktığımızda aslında şunu görüyoruz, bir gerçekte  olanlar bir de oluşturulan algılar. Ne yazık ki oluşturulan algılar olguların  önüne geçiyor. Dolayısıyla Anadolu Ajansımız bu algıları Türkiye lehinde, haklı  tezlerini bütün dünyaya duyurması anlamında son derece kritik bir görev yapıyor."  diye konuştu.
 
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı'yı, bütün  yönetim kurulunu ve çalışanları tebrik eden Oktay, "Muhteşem bir iş  yürütüyorsunuz. Savaşta, barışta, her yerde, dünyanın her noktasında harika bir  iş çıkarıyorsunuz, 101. yılınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.
 
- "Son derece net"
 
Bazı emekli amirallerin darbe iması içeren bildirisinin sorulması  üzerine Oktay, "Bu son derece net. Darbe iması içeriyor diye bir şey yok aslında.  Bu bir vesayet bildirisidir. Bu bir darbenin ön bildirisidir. Eğer ki fırsat  bulursa bulabilirse bir sonraki adıma rahatça geçebileceklerini ifade eden bir  açıklamadır." dedi.
 
Türkiye'nin bunun tecrübelerini geçmişte birçok kez yaşadığını  vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Dolayısıyla 71'e baktığınızda, 28 Şubat'a baktığınızda, 27 Nisan'a  baktığınızda bunları son derece net görürsünüz. Fırsatını bulduğunda bir  sonrakine geçer. 27 Mayıs'ta da 12 Eylül'de de 15 Temmuz'da da biz bunları  gördük. Bir vesayet bildirisidir. Bu bir darbe hazırlığı ve onun ötesinde darbe  seviciliğidir ve hak ettiği gerekli cevabı da alacağını biz çok net şekilde ifade  ettik. Kimse sulandırmaya çalışmasın. Yok 'ifade özgürlüğüdür', yok 'tekrardan  mağduriyettir, mağduriyet mi oluşturuyorsunuz' vesaire... Ne muhalefet ne  Cumhuriyet Halk Partisi ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları  da yoktur, hiç kimsenin. Dolayısıyla bazılarına eğer ki taşıdıkları rütbe,  sıfatlar her ne ise ağır geliyorsa yükümlülükleri, biz onların yükümlülüklerini,  ağırlıklarını hafifletmesini de biliriz. Gereği yapılacaktır, yapılmaktadır da  zaten."
 
İlk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde  anında cevap verildiğini anımsatan Oktay, nasıl 15 Temmuz'da anında sokaklara  inildiyse burada da net bir şekilde gereğinin yapıldığını ve yapılmaya devam  edildiğini anlattı.
 
Yargı sürecinin başladığını aktaran Oktay, ilgili kurumların  çalışmalarının koordineli şekilde yürütüldüğünü, bunu yakından takip ettikleri  dile getirdi.
 
"Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o  üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15  Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de aynı gereğini tereddütsüz yaptık ve  yapacağız." diyen Fuat Oktay, bildirinin içeriğinde ve arkasındaki niyette milli  iradeye saldırı olduğuna dikkati çekti.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır bu bildirinin içeriğinde ve  arkasındaki niyette de ileriye yönelik yine planlarında da. Silahlı kuvvetlere  saldırı vardır, milletin kendisine saldırı vardır, başkomutana saldırı vardır.  Dolayısıyla biz buna sessiz kalacak değiliz. Bunun gereğini vereceğiz.  'Uluslararası anlaşmaları şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız, bilmem ne  yaparsınız' sizin haddinize değildir. 'Şu bilmem projeyi yaparsınız, bu projeyi  hayata geçirirsiniz, geçiremezsiniz' sizin haddinize değildir. Görüşünüz vardır,  görüşünüzü bildirirsiniz. Zaten bugüne kadar da herkes bildiriyordu. İçeride  dışarıda her akşam, her gün dinliyorduk, kanal kanal dolaşıyorlardı, her yerde  konferans konferans konuşuyorlardı, bir şey söylendi mi? Bireysel boyutta  herhangi bir şey söylendi mi? Hayır ama bunu bir ileri aşamaya taşıyıp da askeri  personeli kendi içerisinde ve emekli sıfatını da bilinçli olarak kullanmayarak  algı oluşturarak da bir gece yarısı bildirisiyle organize suça dönüştürerek  farklı bir eylemin içerisine girmek, burada ifade özgürlüğü vesaire herhangi bir  şey yoktur. Burada son derece net bir şey vardır. Milli iradeye saygısızlık  vardır ve milli iradeye ve başkomutana karşı, hükümete karşı bir başkaldırının  ayak izleri vardır. Şu anda da gereği yapılıyor derken de hem bunun  organizatörleri hem bu bildiriyi imzalayanlar ve bunların ilişki içerisinde  bulundukları ama onun da ötesinde asıl bizim için önemli olan bunun perde  arkasıdır. Kimlerle irtibat içerisinde oldukları, ne yapmak istedikleri ve nasıl  yapacaklarına kadar her türlü detay araştırılmakta. Biz de bununla ilgili  gereğini yapıyoruz. Gereği yapılacaktır dedik, yapılmaktadır ve yapılacaktır.  Zerre tereddüdümüz olmaz burada."
 
- KKTC'nin Doğu Akdeniz'de artan ağırlığı
 
Türkiye'nin de desteğiyle KKTC'nin Doğu Akdeniz'de artan bir ağırlığı  olduğu belirtilerek, gelecekte KKTC'yi nerede gördüğüne yönelik soru üzerine  Oktay, 307 yıl Türk hükümranlığında kalan Ada'daki durumun bugüne nasıl geldiğini  anlattı.
 
Kıbrıs Türkünü yok etmeye yönelik yoğun gayretlerin 1974'teki Barış  Harekatı'na kadar sürdüğüne dikkati çeken Oktay, Kıbrıs'ta bugün Rum yönetimiyle  Türk milletini temsilen KKTC'nin bulunduğunu söyledi.
 
KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu ve kendi egemenlik haklarını  kullanacağına işaret eden Oktay, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Kıbrıslı taraflar ve  garantör ülkelerin bir araya geleceği toplantıda da Türkiye'nin tezlerinin son  derece net olduğunu hatırlattı.
 
Fuat Oktay, gelecekte KKTC ile ilgili, kendi haklarını koruyan,  Türkiye ile güç birliği içerisinde bulunan, tüm alanlarda her türlü stratejik iş  birliğini daha da güçlendiren, Doğu Akdeniz'deki varlığını güçlendiren bir  devlet, kendi toplumunun refah seviyesini artıran, üreten bir yapı göreceklerinin  altını çizdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takipleriyle Kıbrıs'ta çok ciddi projelerin  bulunduğunu anlatan Oktay, şunları kaydetti:
 
"Bir tarafta siyasi görüşmeler devam ederken diğer tarafta ekonomik  kalkınmayı daha ileri aşamaya götüreceğimiz çok ciddi projelerimiz var.  Yatırımlarla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'de yapmaya çalıştığımız ve  bugün itibarıyla düşünün salgın şartlarında bile tarihinin en iyi ihracatını  gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyorsunuz, biz bunun artık Kırbıs'ta da  üretim altyapısını kurmak istiyoruz. Eğitim ve turizm altyapısı halen mevcut ama  salgınla birlikte sıkıntıya girince Kıbrıs'ta şunu da çok net gördük, alternatif  olabilecek hizmet sektörü ve aynı şekilde sanayisiyle güçlenecek, istihdam  oluşturacak ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alacak bir Kıbrıs."
 
Ziyarette, AA Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa  Özkaya ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
 

 

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Fuat Oktay emekli amiraller amirallerin bildirisi
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