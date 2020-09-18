Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur
DHA | 18 Eylül 2020 Cuma - 21:43 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 21:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi.
- Bekçi alınacak! İstanbul'da görevlendirilecekler...
- Türkiye'nin Otomobili için geri sayım! Dikkat çeken paylaşım...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gaziler Günü' mesajı
- Doğu Akdeniz'de yeni hamle! Türkiye yeni Navtex ilan etti...
- Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem