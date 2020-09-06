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Fuat Oktay duyurdu! 'Bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır'

06 Eylül 2020 Pazar - 12:53 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 13:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve KKTC tarafından gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından Türkiye ve KKTC tarafından gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatının bugün itibariyle başladığını açıkladı.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.
 
Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.
 
Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.
 

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