Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlık geçirdi

AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık prooblemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan şu bilgileri paylaştı: "Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü, durumunun iyi olduğu ilk bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılmadı, revire alındı. Burada da ilk müdahalenin ardından programa devam etmesi bekleniyor."

PROGRAMA DEVAM ETTİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar salona geldi ve izleyicileri selamladı.

Fuat Oktay rahatsızlığının ardından açıklama yaptı. Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum." dedi.



