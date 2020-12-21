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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlık geçirdi

DHA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 12:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı rahatsızlanarak yarım bıraktı. Fuat Oktay'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, tansiyon düşüklüğü nedeniyle fenalaştığı, durumunun iyi olduğu bildirildi


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde  kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi.
 
Konuşması yavaşlayan Oktay' ın yanına koruması geldi ve salona  sağlık  ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Fuat Oktay' ın  tansiyon düşüklüğü nedeniyle küçük bir rahatızlık geçirdiği  sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 
 
Bir süre dinlendikten sonra tekrar kürsüye çıkan Fuat Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu" şeklinde açıklama yaptı. 
 
 
AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.
 
Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık prooblemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.
 
CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan şu bilgileri paylaştı:
"Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü, durumunun iyi olduğu ilk bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılmadı, revire alındı. Burada da ilk müdahalenin ardından programa devam etmesi bekleniyor."
 
 
PROGRAMA DEVAM ETTİ 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar salona geldi ve izleyicileri selamladı.
 
Fuat Oktay rahatsızlığının ardından açıklama yaptı. Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum." dedi.

 
 
 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yaptırım
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