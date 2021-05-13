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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kudüs Filistinlilerindir

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:19 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 9:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i  Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının devam edemeyeceğini vurgulayarak,  "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir ve ilk kıblemiz olarak kalacaktır. Kudüs,  Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldığı  bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, vatandaşların bayramını kutladı.
 
Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde daha da önem kazanan birlik,  beraberlik ve dayanışmanın bayram vesilesiyle artmasını dileyerek, vatandaşların  fiziksel olarak birbirlerinin yanında olamasalar da kalben beraber olduklarını  söyledi.
 
Bayramda da Kovid-19'la mücadeledeki maske, mesafe ve hijyen  tedbirlerine uyulması, bayramlaşmaların telefonla yapılması gerektiğini ifade  eden Oktay, "Bayramlar olarak baktığımızda geçen Ramazan Bayramı'nda namazı bile  kılamamıştık. Salgına bütün şiddetiyle girdiğimiz bir dönemdi. Hamdolsun bu yıl  en azından bayram namazımızı kıldık ve tünelin sonunu da görebiliyoruz geçen  yılla kıyasladığımız zaman. En azından çok hızlı bir şekilde aşılamaya devam  ederek ve kendi aşılarımızı da geliştirerek inşallah bu süreci hızlı bir şekilde  geride bırakmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
 
Oktay, son bir yılda salgına rağmen sanayinin çarklarının dönmeye  devam ettiğine işaret ederek,"Türkiye tarihinin belki de en güçlü ihracatının  gerçekleştirileceği, sanayinin, üretimin en çok arttığı yıllardan birisini  yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kovid-19 tedbirleri, kapanma süreci ve hızlı aşılama sayesinde  turizmciler, esnaf başta olmak üzere hizmet sektörünün sıkıntılarının geride  kaldığı bir sezona girmeyi hedeflediklerini belirten Oktay, "Tüm gayretimiz  bununla ilgili. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da bütün kabine olarak tamamen  buna odaklanmış durumdayız. İnşallah daha güzel gelecekler de göreceğiz." diye  konuştu.
 
Oktay, geçen yıl işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ  bölgesinde bu yıl bayramın özgürce kutlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü: "İnşallah gelecek yıllarda da bugün zulüm altında olan topraklardaki  kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuştuğu günleri yaşıyor oluruz. O tür bayramları  kutluyor oluruz. Bu bayrama tabii ki buruk giriyoruz bu anlamda. İsrail'in  pervasızca saldırıları, zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz,  şehitlerimiz var. Bunlardan 17'si çocuk hiçbir günahı olmayan şehitlerimiz.  Savunmasız insanların gidip evlerini işgal edeceksiniz, yuvalarını işgal  edeceksiniz, başlarına yıkacaksınız ve tüm İslam aleminin kıblegahı olan, aslında  üç semavi din için de kutsal olan bir bölgeyi hem de en kutsal günlerde ramazan  ayında ve hemen yine kadir gecesi arifesinde işgal girişiminde bulunacaksınız,  işgal edeceksiniz... Savunmasız insanlara bombalar yağdıracaksınız. Sonra da  geriye dönüp, çekilip bu insanlar kendisini savunuyor diye de hiç zerre utanma  duygusu olmadan ithamlarda bulunacaksınız. Ne yazık ki bu ithamları, bu tür  sesleri dünyadan da duymaya başladık. Bu insanlığın utancıdır."
 
"İsrail terör devletine dönmüş durumda"
 
Bu zulmün 1947'den beri devam ettiğini dile getiren Oktay, "1948'de  kurulan İsrail devleti ne yazık ki tamamen terör devletine dönmüş durumda.  Tamamen devlet terörü uygulayarak 73 yıldır, 1947'yi de koyarsanız 74 yıldır  zulüm altında yaşayan kaç tane nesil. İnşallah bu zulüm son bulacaktır. Ne  yaparlarsa yapsınlar, kim ne yaparsa yapsın, Filistin toprağı, Mescid-i Aksa  Müslümanların, Filistinlilerindir, Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız  bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Buna bütün dünya da  saygı duymak durumunda." dedi.
 
Oktay, dünyanın ve özellikle İslam ülkelerinin bu olayları sadece  lanetlemesinin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Gereğini yapmakla da sorumluyuz.  Dolayısıyla İslam dünyası içindeki birlik ve beraberliğin ne yazık ki arzu edilen  seviyede olmaması, bunu fırsata dönüştüren, devlet terörü uygulayan, terör  devleti olan bazı mihrakları da ne yazık ki harekete geçiriyor." açıklamasında  bulundu.
 
Ramazan Bayramı'nın İslam dünyasının uyanışına, birlik ve  beraberliğini sağlamasına ve ayağa kalkarak bu zulme "dur" demesine vesile  olmasını dileyen Oktay, "Gerekli tüm alanlarda Türkiye olarak biz elimizden gelen  her şeyi yapıyoruz sonuna kadar. Cumhurbaşkanımızın gecesi gündüzü bu konuyla  ilgili. Zaten önceden beri bütün dünya da Filistinli kardeşlerimiz de bu  şahittir." şeklinde konuştu.
 
Oktay, Filistin konusunda gerekli girişimlerin Birleşmiş Milletler,  İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinden yapıldığını ve birçok ülkenin devlet  başkanlarıyla görüşüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Arzu ettiğimiz olay da fiili tedbirlerin alınmasıdır. Yani sadece  kınamaların bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler'de defalarca  alınan kararlar, yapılan kınamalar var ama ne yazık ki bir türlü sonuç  alınamıyor. Çünkü net duruş sergilenmiyor. Net duruşlar ne yazık ki Müslümanlara  karşı sergileniyor. Bu aynı duruş İsrail'e sergilenmek zorunda. Yani zulüm  altında kalan bir milletin, zulüm altında kaldığını iddia eden bir milletin kendi  gördüğü zulmün kat ve kat fazlasını 74 yıldır zulmeden bir ülkeyle karşı  karşıyayız."
 
"Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalacaktır"
 
Bu zulmün devam edemeyeceğini vurgulayan Oktay, "Mescid-i Aksa bizim  ilk kıblemizdir ve ilk kıblemiz olarak da kalacaktır. Kudüs, Filistin'in  başkentidir ve başkenti olarak da kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne  yapmaya çalışırsa çalışsın. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmaya çalışanlar,  Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler de bu  zulme ortaktır ve bunun karşısında da net duruş sergilemeyen herkes buna  ortaktır. Ne yazık ki yine bu birlik ve beraberliği sergilemeyen İslam ülkeleri  olarak da baktığımızda, orada net duruş sergilemeyen herkes de buna ortaktır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Filistin'deki masum insanların hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için  uluslararası korumanın, bir barış gücünün bölgede yerini almasını isteyen Oktay,  "İnşallah bu son bulacak ve Türkiye olarak elimizden gelen her türlü gayreti sarf  ediyoruz ve sarf etmeye de devam edeceğiz." dedi.
 
 Oktay, Mehmetçikler, güvenlik güçleri, şehit yakınları, gaziler ve  Kovid-19'la mücadelede büyük gayret sarf eden sağlık çalışanlarının bayramını  tebrik ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi. Fuat Oktay, KKTC'nin ve İslam aleminin de bayramını kutladı.

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