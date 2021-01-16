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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs aşısı oldu

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 16:53 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 17:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.


Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran  Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına  açıklamalarda bulundu.
 
Oktay, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu belirterek, Ankara  Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık  çalışanlarına teşekkür etti.
 
 Türkiye'nin dünyaya örnek bir aşılama sistemi olduğunu ifade eden  Oktay, Kovid-19 salgını konusunda Türkiye'nin bütün dünyadan ayrıştığını ve son  derece başarılı bir mücadele verdiğini söyledi.
 
 
Bu noktada sağlık sistemi altyapısının son derece önemli olduğunu ve  aşı uygulamasına geçildiğinde de aynı başarının görüldüğünü dile getiren Oktay,  şunları söyledi:
 
"Bugün itibarıyla 700 bine yaklaştık diye biliyorum. Dolayısıyla çok  hızlı bir şekilde, yeni başlamamıza rağmen, aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler  arasına girmiş durumdayız. İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacaktır.  Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çok  rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem bireysel  anlamda sağlık için hem de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve bir an önce  normalleşmemiz açısından son derece önemli."
 
Ankara Şehir Hastanesinde aşı uygulaması için 130 odanın ayrıldığını  aktaran Oktay, "Dolayısıyla bütün Türkiye'deki şehir hastanelerimiz, diğer  hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimizi de düşündüğümüzde son derece geniş bir  kapasiteyi şu anda aşılama imkanı için tüm vatandaşlarımıza sunmuş durumdayız."  ifadelerini kullandı.

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