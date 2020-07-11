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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Srebrenitsa" paylaşımı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 13:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin "Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." açıklamasında bulundu.


Oktay, soykırımın 25'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından  Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü  unutulan soykırım tekrarlanır." sözünün yer aldığı bir mesaj paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Dünyanın gözleri önünde,  Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle  anıyorum. "Çeyrek asır geçti ama acıları hala yüreğimizde. Bu soykırımı  yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Srebrenitsa
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