Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sel bölgesinde flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kastamonu'daki sel felaketinin yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada "Su, beslenme ve barınmada sıkıntının olmadığını görüyoruz. Ulaşımla ilgili ana yollarımızın tamamı açılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Katkı vereceğimiz konular için buradayız. Tüm kabine olarak aynı çalışmayı yapıyoruz. Son ana, tüm yaralar sarılana kadar da bu şekilde devam edecektir."

"Cana herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece mala gelen hasarları çok hızlı bir şekilde geriye döndürebiliriz."

"Şu anda su, beslenme ve barınma anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Elektrikle ilgili köylerimizin her birine helikopterle ulaştırılan jeneratörler sayesinde herhangi bir sıkıntımız yok. Ulaşımla ilgili yollarımız açılmış durumda. Sadece bir köy yolunda çalışmalarımız sürüyor."

"Hasar tespit çalışmalarını sayın bakanlarımız yakinen takip ediyor. Tüm hasarlar tespit ediliyor."

"4 kaybımız var. Arama kurtarma çalışmaları çok hassas şekilde devam ediyor."