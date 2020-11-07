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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması finaline video mesaj gönderdi

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 14:49 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 14:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihin ilk üniversitelerini topraklarında barındıran bir ülke olmanın tarihi sorumluluğuyla, cihanşümul bilim anlayışımızın misafir öğrencilerimizle zenginleştiğine inanıyoruz." dedi.


Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) Gaziantep'teki  Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği 13. Uluslararası Öğrenci  Buluşması'nın finaline video mesaj gönderen Fuat Oktay, yükseköğretim için Türk  üniversitelerini seçen, çıktıkları ilim yolculuğunda yolu Türkiye'den geçen tüm  misafir öğrencileri gönülden selamladığını söyledi.
 
Yurt dışından ülkeye gelen misafir öğrenci ve akademisyenleri, Anadolu  irfanı ile kucakladıklarını aktaran Oktay, "Tarihin ilk üniversitelerini  topraklarında barındıran bir ülke olmanın tarihi sorumluluğuyla, cihanşümul bilim  anlayışımızın misafir öğrencilerimizle zenginleştiğine inanıyoruz." ifadesini  kullandı.
 
"Bizim nazarımızda Türkiye dışından ülkemize okumak için gelen  öğrenciler, gönül coğrafyamızla kucaklaşmamızın bir vesilesidir." diyen Oktay,  şöyle devam etti:
"Bu bilinçle, yurt dışından Türkiye'ye öğrenim görmeye gelen her bir  öğrencimize üniversitelerimizin olduğu kadar kalbimizin kapılarını da  açtık. Kendi evlatlarımızın istikbali için ne kadar titizlikle çalışıyorsak  misafir öğrencilerimizin geleceği için de aynı titizlikle hareket ettik. Misafir  öğrenciler için burs imkanları, ortak diploma programları, bölüm kontenjanlarının  artırılması, sağlık sigortası işlemleri ve ikamet izinlerinin kolaylaştırılması  gibi alanlarda önemli kolaylıklar sağladık ve yeni adımlar atmaya da devam  ediyoruz."
 
"Misafir öğrencilerin oryantasyonuna yönelik faaliyetleri  destekliyoruz"
Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi  kurumlar ve UDEF gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, misafir öğrencilerin  oryantasyonuna yönelik faaliyetleri de desteklediklerini belirterek, Türkiye'de  yükseköğrenimlerini tamamlayıp ülkelerine dönen mezunlarla da sürdürülebilir  iletişim kurmayı önemsediklerini kaydetti.
 
Türkiye'de eğitimini tamamlayıp kendi ülkelerinde bakan olan, üst  düzey yönetici, iş insanı, akademisyen olan çok sayıda kişi bulunduğunun altını  çizen Oktay, "Sizler de ülkelerinize döndüğünüzde özel sektörde, kamuda ya da  sivil toplum kuruluşlarında inşallah önemli görevler üstleneceksiniz." dedi.
 
"Kendinizi daha iyi bir geleceğe hazırlamanız için Türkiye'de  bulunduğunuz süre içerisinde, akademik yeterliliğin yanı sıra sosyal ve kültürel  alanda da kendinizi en iyi şekilde geliştireceğinize inanıyorum." ifadesini  kullanan Fuat Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sevgili gençler, misafir öğrenci sayımızı 350 bine yükselterek  dünyada en çok uluslararası öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına girmeyi, sizler  gibi daha nice kardeşimize ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Türkiye bugün  olduğu gibi yarın da uluslararası öğrencilerin ikinci evi, güven içinde yaşadığı  yuvası olacak. Bu duygularla uluslararası öğrenci haraketliliğinin oluşturduğu  zenginliğe dikkatleri çekerek, Türkiye'nin bir eğitim üssü haline gelmesine  katkıda bulunan UDEF'e ve Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'na katkı sağlayan tüm  kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesaj
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