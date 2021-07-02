02 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.375 0.15 EURO 10,2930 0.02
USD 8,6920 0.48 ALTIN 498,870 0.96
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'ya ne zaman gelecek? 11 tepenin lansmanına katılacak!

02 Temmuz 2021 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 15:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da keşfiyle heyecanlandıran yeni 11 tepenin lansmanına katılmak için Şanlıurfa'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'ya ne zaman gelecek?


Şanlıurfa'da keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 11 tepenin keşfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile dünyaya duyurulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ziyaretinde yaptığı açıklamada "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, Eylül ayında tanıtımını yapacağız." demişti.

Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'ya ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül Ayı'nda lansmana katılmak için Şanlıurfa'ya geleceği öğrenildi

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı 11 tepe şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.