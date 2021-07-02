Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'ya ne zaman gelecek? 11 tepenin lansmanına katılacak!

Şanlıurfa'da keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 11 tepenin keşfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile dünyaya duyurulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ziyaretinde yaptığı açıklamada "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, Eylül ayında tanıtımını yapacağız." demişti.

Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'ya ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül Ayı'nda lansmana katılmak için Şanlıurfa'ya geleceği öğrenildi