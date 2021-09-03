Cumhurbaşkanı Rize programı! Cumhurbaşkanı Rize'ye ne zaman gelecek 2021?

Cumhurbaşkanı Rize'ye ne zaman gelecek 2021? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu memleketi Rize'de olacak. Erdoğan, bugün ve yarın Rize'de açılış törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı, bugün ilk olarak İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katılacak. Erdoğan'ın yarın da Rize'de programları olacak. Cumhurbaşkanı, yarın da Sahara Tüneli ve Rize Diş Hekimliği Fakültesi açılışını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI RİZE'YE NE ZAMAN GELECEK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Eylül Cuma günü saat: 16.00 sıralarında baba ocağı Rize’ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce 4 gün (3-6 Eylül arası) olarak planlanan Rize ziyaretini, yoğun programı nedeniyle 2 gün ile sınırlı tutabileceği ve Cumartesi akşam geç saatlerde kentten ayrılma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan, Rize'de Salarha Beldesi’nde yaşayan vatandaşların yaklaşık 20 yıldır dillendirdiği ve 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli’nin ikinci tüpünün de tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. İkizdere’de yapımı tamamlanan tünel açılışlarını da bölgeye giderek yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yeni binasının açılışını da gerçekleştirecek.

Rize ve Artvin’de afet bölgeleri ile İyidere Lojistik Merkez ve Rize Artvin Havalimanında incelemelerde bulunması da beklenen Erdoğan’ın Rize ziyaretinin kaç gün olacağı ve program detayı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.