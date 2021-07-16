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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ne? Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak?

16 Temmuz 2021 Cuma - 15:38 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı'nın ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hafta başı gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada bir müjde vereceğini ve tüm dünyaya mesajlarının olduğunu açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ne? Erdoğan, Kıbrıs'ta ne açıklayacak? Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak? İşte detaylar....


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında kameralar karşısına geçti. Gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrısta bir müjde vereceğini ve tüm dünyaya mesaj vereceklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından müjdenin ne olduğu ise merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ne? Erdoğan, Kıbrıs'ta ne açıklayacak? Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklayacak? İşte Kıbrıs müjdesi ile ilgili merak edilenler...
 
 
ERDOĞAN MÜJDEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?  
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından konuştu. 
 
Konuşmasının başında pazartesi günü gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinin geniş bir heyetle olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü de dönüş yapacağını belirtti.
 
Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik'' dedi. 
 
ERDOĞAN'IN KIBRIS MÜJDESİ NE? 
 
Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesine ilişkin net bir bilgi yok. Ancak kulislerde  Erdoğan’ın ‘müjde’sinin Maraş açılımıyla ilgili olabileceğine işaret ediliyor. Maraş’ın Türk yönetimi altında eski sakinlerine açılmasıyla ilgili bir açılım yapılması bekleniyor. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı Kıbrıs'ta geçirecek. Erdoğan'ın Arife günü Kıbrıs'a gidecek. Bayram namazını da Kıbrıs'ta kılacak.  

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