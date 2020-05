Cumhurbaşkanı'na seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, corona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Suudi Arabistan 'da kalan babaları İsmail Kam için, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan yardım istedi. Üç kardeş kayda aldıkları görüntülerde, "Sayın Cumhurbaşkanım, benim babam 200 kişilik grup ile Suudi Arabistan 'ın Cidde kentine çalışmak için gittiler ve bu virüs sebebiyle her yerde olduğu gibi onların da işleri durdu. Bir aydır belki de daha fazla süredir çalışmıyorlar ve ülkemize gelmek istiyorlar ama her ne kadar uğraşsalar da gelemiyorlar. Cidde Başkonsolosluğu'na her ne kadar müracaat etseler de bir türlü sonuç alamadılar. Firmanın devlete olan borçları nedeniyle babam ve arkadaşları orada resmen rehin gibi tutuluyorlar. Konsolosluk ve firma iş birliği yaparak babam ve arkadaşlarını hiçe sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizleri bayramda babalarımıza, babalarımızı da bize kavuşturun." çağrısında bulundu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.