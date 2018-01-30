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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden öğrenci tutuklandı

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 19:04 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 19:06

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı


Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret  ettiği iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı. 
 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı  Harekatının ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine yapılan  propaganda faaliyetlerine ilişkin çalışma başlattı.
 
Sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptığı  ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen üniversitesi  öğrencisi Ç.G. gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.G. çıkarıldığı  mahkemece  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
 

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