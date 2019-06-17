Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti! Resmi Gazete’de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadelere verildi:

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eski Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.