Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan yaklaşım tarzını sürdürürse gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Rizemiz hep 5 yıldızlı otellerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.
Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.
Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.
Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. 18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.
Adaletten taviz vermeden mücadelemizi demokrasi, hukuk çinde yürüterek başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik. Ülkemiz sadece yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.
Sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayanlar değil, artık tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir. Mazlum Filistin'in umudu Türkiye'dir.
Ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Gerek saha gerek masadaki gücümüz artık rakimlerimiz tarafından kabullenilmektedir. Türkiye başarı çıtasını daha yükseğe taşıyacaktır.
IMF'e 23 milyar dolar borcumuz vardı. Ve Mayıs 2013'te IMF'e olan bu borcu sıfırladık. CHP bize akıl veriyor; 'Ekonomide sıkıntıdasınız, IMF'den borç alın da, yola devam edin' Yahu o sizin işiniz. Sizin yükünüzü biz aldık, onları temizledik. Ne zaman Mayıs 2013'te. IMF'le işimiz yok. Kaldı ki onlar bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundum. Ben de arkadaşlara 'verin verin' dedim. Bugün borç alan yarın emir alır.
Paradan altı sıfırları biz attık. Tuvalete gidiş bile 1 milyonaydı. Başbakanlığım döneminde onları da attık. Paramızın değerini ve itibarını biz kazandırdık.
YUNANİSTAN İLE AKDENİZ GERİLİMİ
Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız.
Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.
Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız.
Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak.
100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır.
Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.