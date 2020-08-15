Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan yaklaşım tarzını sürdürürse gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rizemiz hep 5 yıldızlı otellerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.

Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.

Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin 'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. 18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.