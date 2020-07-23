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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

23 Temmuz 2020 Perşembe - 15:27 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şurada, Türk  Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst  rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş  haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.
 
General/amiral sayısı 30 Ağuustos itibarıyla 247 olacak
 
Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral  bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve  amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle  uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi  itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30  Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.
 
30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri  Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı  korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral  Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi  ettirildi.
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil  Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan  Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri  Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava  Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman  tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."
 
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve  albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan  açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye  ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
 
YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu  Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
 
YAŞ kararları kapsamında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile  Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene  uzatıldı.
 
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8.  Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı. 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura karar
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