Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi İstanbul tekrar çöp dağlarıyla, adeta bir rezillik...

Erdoğan, Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Toplantılarının partileri ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını Allah'tan dileyen Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına bu önemli toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

"AK Parti, ilk günkü samimiyetle 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin umudu olarak yine milletin sinesinden çıkmış bu hareket Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'pekleşe pekleşe' yoluna devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla halen bu çatı altında görev yapan, ter döken, koşan, koşturan yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Bize, millete hizmet etme, bu aziz milletin hizmetkarı olma bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz."

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisi"

Erdoğan, 19 yıl önce dualarla, halis niyetlerle diktikleri AK Parti fidanının bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştüğünü belirterek, AK Parti'nin 10,5 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğunu ifade etti.

Girdikleri tüm seçimlerde açık ara milletin teveccühüne mahzar olmuş bir hareket olduklarını dile getiren Erdoğan, milletin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadro olduklarının altını çizdi.

"Başarılar, milletimizin eseridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos 2020 itibariyle 19 yılı, hizmetlerle, eserlerle, Türkiye'ye, aziz millete, demokrasiye yaptıkları tarihi nitelikteki katkılarla, "alınlarının akıyla" geride bıraktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak siyasette, diplomaside, enerjide, savunmada uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık. Her vesileyle söylüyorum, burada bir kere daha altını çizmek istiyorum, elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı hikayesinin müellifi milletimizin bizatihi kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına, sonra davamıza olan sadakatimize ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız fedakarlıklara borçluyuz. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık, tehditler karşısında silmedik, şantajlara prim vermedik. İnanıyorsanız üstünsünüz müjdesine ram olarak hep daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola koltuk hırsıyla, makam, mansıp sevdasıyla değil, millete hizmet aşkıyla çıktılarını dile getirdi.

"Yolumuz, demokrasi yoludur"

Erdoğan, Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, AK Parti'nin 19 yıllık uzun yolculuğunda sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler ve yolunu şaşıranların da olduğunu dile getirdi.

Bu yolculuklarında, "böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunların hiçbirisine 'eyvallah' etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, Hakk'ın ve halkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik." diye konuştu.

"Maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik"

Ne için siyaset yaptıklarını ve bu dünyadaki varlık sebeplerinin ne olduğunu hafızalarından bir an olsun çıkarmadıklarını ve çıkarmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz, vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Sadece oy aldığımız muhitlere değil, bize oy versin, vermesin yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edineceğiz. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine eserlerimize projelerimize, milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Şehirlerimiz, ilçelerimiz için gayret gösterirken, hizmetin yanına tevazuyu, tebessümü, muhabbeti, şeffaflığı, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız. AK Parti'nin alametifarikası, millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz, şartlar ne olursa olsun, taahhütlerinin arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri olan bir kadroyuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hep hizmetler, eserler ve yatırımlarla konuştuklarını anlatarak, "Milletimiz bizi sandıkta hesaba çekmeden önce biz, kendi gönül terazimizi kurduk, o nisanda nefsimizi hesaba çektik. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil üzerinde çalışılmış, emek verilmiş, artısı eksisi iyi düşünülmüş, uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi." ifadelerini kullandı.

"İş bilenin kılıç kuşananın." diyen Erdoğan, daha bir buçuk yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerin toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündem olduğunu belirtti.

Birçok şehirde insanlara sunulan hizmetlerin hem kalitesinde hem de sayısında ciddi düşüşler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "çöp, çamur, çukur" sözlerini hatırlatıp, bazı şehirlerde bunların yeniden insanların kabusu olduğunu dile getirdi.

"İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı"

Erdoğan, kendilerinin de "çöp çamur ve çukur" ile aldıklarını ama "tertemiz" hale getirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde büyükşehir, il, ilçe bazında mahalli idarelerle ilgili vizyonlarını ilan ettiklerini, manifesto da nasıl bir belediye başkanı olacaklarını, şehrin, ilçenin hangi sorunlarına öncelikle çözüm arayacaklarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, "Her birinizin son bir buçuk yıldır yürüttüğü çalışmalarda manifestomuzda ilan ettiğimiz prensip ve ilkeleri rehber edindiğiniz de inanıyorum." dedi.

Gönül belediyeciliğinin bayraktarlığını yapan belediye başkanlarına 11 başlığı tekrar hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. 'Benzersiz şehirler' anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları, insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek, doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay şehirleşme ile tabiatta bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak."

"Yerelde başarılı olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez"

Halkla birlikte yönetim ilkesi ile şehirle ilgili tüm önemli kararların orada yaşayanlarla birlikte alınacağını da aktaran Erdoğan, "Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. AK Parti'li belediyelerimizin tamamında işte bu 11 başlıkta özetlediğimiz ilkeler ve hassasiyetler çerçevesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman dile getirdiği "yerelde başarılı olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez." sözünü anımsatarak, "Biz önce yerel yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş, ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz." ifadesini kullandı.

Programının içeriğine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Çok anlamlı bir Malazgirt, inşallah yine analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve onun dışında orada bir toplantı ve ertesi sabah da yola revan olalım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994'den beri başta samimiyetle hizmet ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için daha 1,5 yaşında bir partiyken milletimiz bize Türkiye'nin yönetimini emanet etti. Mahalli idarelerdeki başarı çıtamızı ne kadar yukarıda tutarsak, ekonomiden tarıma, ticaretten eğitim sağlık , turizme kadar her alanda milletimizin teveccühüne o derece mazhar oluruz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, en küçük bir memnuniyetsizliğin bedelini de ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın, diğer 80 vilayetimizde de menfi veya müspet yansımaları olduğunu bilmelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler, şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin de mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. İnşallah her birinizin bu bilinçle, bu hassasiyetle çalışmalarınızı devam ettireceğinize inanıyorum."