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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi İstanbul tekrar çöp dağlarıyla, adeta bir rezillik...

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 14:03 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? O iyi hale getiren bizdik, şimdi ne hale geldi görüyorsunuz dimi? İstanbul'u çöp dağları ile aldık, şimdi yine İstanbul yine rezillik. Daha 1.5 yıl öncesine kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüsler ile gündem oluyor." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete  uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin  emanetini sırtlanlara yedirmedik." dedi. 
 
Erdoğan, Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları  İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasına kendisini dinleyenleri  selamlayarak başladı.
 
Toplantılarının partileri ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını  Allah'tan dileyen Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına bu önemli  toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.
 
Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden Konya Çumra Belediye Başkanı  Halit Oflaz'a Allah'tan rahmet, eşi ve çocuklarına sabır dileyen Erdoğan, Çumra  halkına başsağlığı dileklerini iletti.
 
Erdoğan, toplantıya gelirken trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir  Belediye Başkanı Hilmi Güler'e de "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve Güler'in  başarılı bir ameliyat geçirdiğini, bir haftalık istirahatten sonra mesaisine  başlayacağını söyledi.
 
Geçen hafta AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü Ankara Mamak'ta  düzenledikleri mütevazı bir programla kutladıklarını anımsatan Erdoğan, burada,  19 yıllık hizmetlerin özetinin özeti denilebilecek dökümünü ve Türkiye'nin  geleceğine dair hedefleri kamuoyuyla paylaştıklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle  konuştu:
"AK Parti, ilk günkü samimiyetle 19 yaşın heyecanı, 19 yılın  tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin  umudu olarak yine milletin sinesinden çıkmış bu hareket Üstat Necip Fazıl'ın  ifadesiyle 'pekleşe pekleşe' yoluna devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri AK  Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış,  partimize oy vermiş tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ahirete  irtihal etmiş dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Büyük ve güçlü  Türkiye sevdasıyla halen bu çatı altında görev yapan, ter döken, koşan, koşturan  yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Bize, millete hizmet etme, bu aziz milletin hizmetkarı olma  bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz."
 
 
"AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisi"
Erdoğan, 19 yıl önce dualarla, halis niyetlerle diktikleri AK Parti  fidanının bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştüğünü  belirterek, AK Parti'nin 10,5 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük  siyasi partisi olduğunu ifade etti.
 
Girdikleri tüm seçimlerde açık ara milletin teveccühüne mahzar olmuş  bir hareket olduklarını dile getiren Erdoğan, milletin tüm fertlerini, bütün  renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadro olduklarının altını çizdi.
 
Erdoğan, 19 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'yi başarıdan başarıya  taşımış, siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir parti olduklarına dikkati  çekerek, "Bizlere böyle bir imkanı, böyle bir onuru nasip ettiği için Rabbimize  ne kadar hamd etsek azdır." dedi.
 
"Başarılar, milletimizin eseridir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos 2020 itibariyle 19 yılı,  hizmetlerle, eserlerle, Türkiye'ye, aziz millete, demokrasiye yaptıkları tarihi  nitelikteki katkılarla, "alınlarının akıyla" geride bıraktıklarını ifade ederek,  şöyle konuştu:
"Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak siyasette,  diplomaside, enerjide, savunmada uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi  Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık. Her vesileyle  söylüyorum, burada bir kere daha altını çizmek istiyorum, elde ettiğimiz bütün  başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı hikayesinin müellifi  milletimizin bizatihi kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına,  sonra davamıza olan sadakatimize ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız  fedakarlıklara borçluyuz. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük  güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller  ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör  saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık,  tehditler karşısında silmedik, şantajlara prim vermedik. İnanıyorsanız üstünsünüz  müjdesine ram olarak hep daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola koltuk hırsıyla, makam, mansıp sevdasıyla  değil, millete hizmet aşkıyla çıktılarını dile getirdi.
 
 
"Yolumuz, demokrasi yoludur"
"Bizim yolumuz Şeyh Edebali'lerin, Hacı Bektaş'ların, Yunus'ların,  Fatih'lerin, Yavuz'ların yoludur. Bizim yolumuz 'Gel, ne olursan ol yine gel'  buyuran Hazreti Mevlana'nın muhabbet yoludur." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bizim yolumuz, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek  vatanımdan beni dünyada cüda' diyen fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur.  Bizim yolumuz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran, göğsünü  kurşunlara siper eden kahramanların yoludur. Bizim yolumuz, demokrasi yoludur,  hukuk yoludur, tevazu, muhabbet, şefkat yoludur. 14 Ağustos 2001'de 'Bismillah'  diyerek çıktığımız bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla  karşılaştık. 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık,  içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini  sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa ülkemize, partimize kurulan  tuzakları boza boza bugünlere ulaştık."
 
Recep Tayyip Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un "Kaç aşık bu yolda zaman  eritti? Kaç yorgun hanında terin kuruttu? Bu taşlı yol kaç çarığı çürüttü? Kaç  topuğun kanı aktı bu yola?" dizelerini seslendirdi.
 
Erdoğan, Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları  İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, AK Parti'nin 19 yıllık  uzun yolculuğunda sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi  kesilenler ve yolunu şaşıranların da olduğunu dile getirdi.
 
Bu yolculuklarında, "böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve  başarıyı kendinden menkul görenler" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunların  hiçbirisine 'eyvallah' etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara  aldırmadan, Hakk'ın ve halkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik." diye  konuştu.
 
 
"Maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu  izlemedik"
Ne için siyaset yaptıklarını ve bu dünyadaki varlık sebeplerinin ne  olduğunu hafızalarından bir an olsun çıkarmadıklarını ve çıkarmayacaklarını  vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir  siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül  etmeyeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz, vefayı, sadakati, yol ve silah  arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz.  Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar  sapmayacağız. Sadece oy aldığımız muhitlere değil, bize oy versin, vermesin  yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip  edineceğiz. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine eserlerimize projelerimize,  milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Şehirlerimiz, ilçelerimiz için  gayret gösterirken, hizmetin yanına tevazuyu, tebessümü, muhabbeti, şeffaflığı,  nezaketi de eklemeyi unutmayacağız. AK Parti'nin alametifarikası, millete verdiği  sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz, şartlar ne olursa olsun, taahhütlerinin  arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri olan bir kadroyuz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hep hizmetler, eserler ve  yatırımlarla konuştuklarını anlatarak, "Milletimiz bizi sandıkta hesaba çekmeden  önce biz, kendi gönül terazimizi kurduk, o nisanda nefsimizi hesaba çektik.  İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil üzerinde çalışılmış, emek verilmiş,  artısı eksisi iyi düşünülmüş, uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim döneminde  atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini  sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama  şimdi bakın ne hale geldi." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ettiklerine  dikkati çeken Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar  İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik." dedi.
 
"İş bilenin kılıç kuşananın." diyen Erdoğan, daha bir buçuk yıl  öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı  şehirlerin toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen  otobüslerle şu anda gündem olduğunu belirtti.
 
Birçok şehirde insanlara sunulan hizmetlerin hem kalitesinde hem de  sayısında ciddi düşüşler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "çöp, çamur, çukur"  sözlerini hatırlatıp, bazı şehirlerde bunların yeniden insanların kabusu olduğunu  dile getirdi.
 
 
"İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı"
Erdoğan, kendilerinin de "çöp çamur ve çukur" ile aldıklarını ama  "tertemiz" hale getirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
"İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye  çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre  ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler de  bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini  görüyoruz. Seçimlerde 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' diyenler, göreve  geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri  vermemiş miydi? Verdi bu sözleri, veren Bay Kemal, o garip insanları işinden,  aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz ne yarım asırlık mahalli idareler geçmişimizde  ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade  etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi, sandıklar kapandıktan sonra  unutanlardan da olmadık."
 
Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde büyükşehir, il, ilçe  bazında mahalli idarelerle ilgili vizyonlarını ilan ettiklerini, manifesto da  nasıl bir belediye başkanı olacaklarını, şehrin, ilçenin hangi sorunlarına  öncelikle çözüm arayacaklarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, "Her  birinizin son bir buçuk yıldır yürüttüğü çalışmalarda manifestomuzda ilan  ettiğimiz prensip ve ilkeleri rehber edindiğiniz de inanıyorum." dedi.
 
Gönül belediyeciliğinin bayraktarlığını yapan belediye başkanlarına 11  başlığı tekrar hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak.  Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm  çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre  yürütülecek. 'Benzersiz şehirler' anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine  uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm  imkanları, insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı  şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla  uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek, doğrudan  insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay şehirleşme ile  tabiatta bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim  alanları kurulacak."
 
Erdoğan, bu hafta sonu Rize'de Ayder yaylasını dolaştığını, buradaki  alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu manifestonun  gereğini Ayder yaylasında inşallah hayata geçireceğiz ve ardından Uzungöl, aynı  şekilde orayı da ele alıp hayata geçireceğiz. Çünkü belediyecilik AK Parti'nin  işidir. Bunu biz yapacağız." diye konuştu.
 
"Yerelde başarılı olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez"
Halkla birlikte yönetim ilkesi ile şehirle ilgili tüm önemli  kararların orada yaşayanlarla birlikte alınacağını da aktaran Erdoğan, "Tasarruf  ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık  şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak  üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. AK  Parti'li belediyelerimizin tamamında işte bu 11 başlıkta özetlediğimiz ilkeler ve  hassasiyetler çerçevesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman dile getirdiği "yerelde başarılı  olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez." sözünü anımsatarak, "Biz önce yerel  yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş, ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş  bir hareketiz." ifadesini kullandı.  
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir hedefimiz  var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını  gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Congresium'da düzenlenecek AK Parti Belediye  Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 25  Ağustos'ta Malazgirt Zaferi dolasıyla Ahlat'a gideceklerini söyledi. Kovid-19  salgını nedeniyle geniş çaplı bir yolculuk yapmayacaklarını belirten Erdoğan,  "Dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz Ahlat'a. Ahlat'ta güzel bir  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de 2 yurt gerçekleştirmiş  durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle tarihi ayağa kaldırmak. Zira  Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştır. Biz de  şimdi tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip 26'sının sabahı da  Malazgirt'e hareket edelim diyoruz." diye konuştu.
 
Hazırlıkların bu programa göre yapıldığını aktaran Erdoğan, Beyoğlu  Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başkanlığında Okçular Vakfı'nın konuyla ilgili  çalışma yürüttüğünü söyledi.
 
Programının içeriğine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Çok anlamlı bir  Malazgirt, inşallah yine analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve onun  dışında orada bir toplantı ve ertesi sabah da yola revan olalım." ifadesini  kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994'den beri başta samimiyetle hizmet  ettiklerini belirterek şunları kaydetti:
"İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet  sınavını alnımızın akıyla verdiğimiz için daha 1,5 yaşında bir partiyken  milletimiz bize Türkiye'nin yönetimini emanet etti. Mahalli idarelerdeki başarı  çıtamızı ne kadar yukarıda tutarsak, ekonomiden tarıma, ticaretten eğitim sağlık, turizme kadar her alanda milletimizin teveccühüne o derece mazhar oluruz.  Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, en küçük bir memnuniyetsizliğin bedelini  de ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece  şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın,  diğer 80 vilayetimizde de menfi veya müspet yansımaları olduğunu bilmelisiniz. AK  Partili bir belediye başkanı olarak sizler, şehrinizle beraber 83 milyonun her  bir ferdinin de mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. İnşallah her  birinizin bu bilinçle, bu hassasiyetle çalışmalarınızı devam ettireceğinize  inanıyorum."
 
Belediye başkanlarına görevlerini hakkıyla yapması için destek  vereceklerini belirten Erdoğan, "Genel Merkezimizde çalışmaları yapılan yerel  yönetimler reformunu, önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz.  Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit  ediyoruz." diye konuştu.
 
"Gençleri hep el üstünde tuttuk"
Yaptıkları istişare toplantısının temasının "gençler" olduğunu dile  getiren Erdoğan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında gençleri hep el üstünde  tuttuğunu, gençlere daima öncelik verdiğini söyledi.Gençleri Türkiye'nin aydınlık  yarınlarının teminatı olarak gördüğünü ve politikalarını buna göre  belirlediklerini belirten Erdoğan, siyaseti gençleştiren gençleri, Türkiye'nin  geleceğinde söz sahibi yapanın AK Parti olduğunu vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de biliyorsunuz gençlerle ilgili yaş  30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Bizim şu anda 1 milyona yakın  genç üyemiz var. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var.  Kadınlar da ana kademinin en önemli unsurlarıdır. İkisini yan yana koyduğumuz  zaman buyurun, 6 milyon. 5 milyon da diğerleri, işte 11 milyon. Diğer partilerin  böyle bir üye kaydı söz konusu değil. AK Parti sadece üye kaydında bu noktada.  Şimdi bir hedefimiz var: Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye  kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız. Seçimlere çok daha güçlü  çok daha farklı bir şekilde gireceğiz." değerlendirmesini yaptı.
 
Eğitimden spora, istihdamdan seçimlere kadar hayal dahi edilemeyen pek  çok reformu gençler için gerçeğe dönüştürenin de yine AK Parti olduğuna dikkati  çeken Erdoğan, "Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için,  hizmetlerimizde, planlama ve projelerimizde gençleri her zaman dikkate alıyor,  projeksiyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz." dedi.
 
"Gençlik Faaliyetleri Modellemesi, ortak aklın ürünü"
Yerel Yönetimler Başkanlığının hazırladığı Belediye Gençlik  Faaliyetleri Modellemesi'ne ilişkin bilgi veren Erdoğan, konuşmasını şöyle  sürdürdü:
"300 belediyemizin gençlik merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar  incelendi. Akademik uzmanların da içinde bulunduğu bir ekip, gençlikle ilgili  çalışma yapan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini değerlendirdi. 3 yıllık yoğun  ve titiz bir çalışmanın neticesinde ortaya gerçekten kapsamlı, Belediye Gençlik  Faaliyetleri Modellemesi çıktı. Ortak aklın ürünü olan bu proje ile gençlerimizin  kişilik ve karakter gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerler ile  bezenmesi, spor faaliyetleri ile fiziki gelişimlerine katkı sunulması, alanında  uzman eğitimcilerin destekleriyle mesleki ve akademik beceri elde etmeleri,  kariyer planlamalarında kabiliyetlerini keşfedip isabetli adımlar atmaları,  teknolojiyi ve çağımızın getirdiği her türlü imkanı, ülkemiz ve insanlık için  faydalı bir biçimde kullanmaları hedefleniyor. Belediye Gençlik Faaliyetleri  Modellemesi'yle gençlerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine ve beklentilerine uygun  çözümler üretme imkanına kavuşacağız. Bu çalışma ile aynı zamanda  belediyelerimizin birbirleri arasında tecrübe paylaşımına da vesile olacağız."
 
AK Parti Genel Merkezinde kurulan birimde bu konuyla ilgili  çalışmaların koordineli şekilde yürütüleceğini aktaran Erdoğan,  kendilerinin de  belli aralıklarla çalışmayı takip edeceklerini, sürece dair ilgililerden bilgi  alacaklarını ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarından 2023'e giden yolda  önemli bir adım olarak gördüğü bu projeye sahip çıkmalarını istedi.

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