Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı

SİBER GÜVENLİKTE ÖNEMLİ ADIM

Bugünkü kabine toplantısında ulusal güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük. Yaklaşık 7 yıl önce kurduğumuz ulusal siber olaylara müdahale merkeziyle bu doğrultuda ilk adımı atmıştık. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını kapsamlı ve bütüncül anlayışla özellikle yeni strateji oluşturma konusunda adımı attık.

Uzunca yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelindi. Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı inşallah güvenli hale getireceğiz. Bununla kalmayacak; Türkiye'nin bu alanda kendi ürünleri ve firmalarıyla uluslararası düzeyde söz sahibi olmasını da hazırlayacağız.

KURAKLIK TEHLİKESİ VE GIDA ÜRETİMİ

Tahminler, dünyanın 2050 yılında 10 milyarlık nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması gerektiğini söylüyor. Bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak.

Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil yarım asır, bir asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Tabii böyle bir vizyonu olmayanlar ülkemizin niçin Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını anlayamıyor. Sadece anlamamakla kalmıyor bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar. Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz. Çünkü orada ülkenin felaketi üzerine ikbal hesabı yapan muhalefet yoktur.