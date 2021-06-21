Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı! 1 Temmuz'dan itibaren...

Kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kararları açıkladı...
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
NATO zirvesiyle başlayan, Azerbaycan'daki temaslarımızla devam eden yoğun bir haftayı geride bıraktık.
Bugünkü Kabine toplantısında bu yoğun programlar enine boyuna değerlendirdik.
Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katılmıştır. Ülkemiz tehditlerle mücadele için NATO üyesi olurken ekonomiden ticarete kadar yeni bir tercihte bulunmuştur. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir.
Soğuk savaş sonrası bölgesel krizler, terör ve salgın gibi sorunlarla yüzleşirken, NATO'nun önemi bir kez daha görülmüştür.
Irak'tan Suriye'ye, Filistin'den Libya'ya kadar can yakıcı durumda NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.
İttifakın önümüzdeki 10 yılık haritasını oluşturan NATO 2030 sürecini bu bakımdan önemli görüyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz temaslarda NATO konseptinin askeri ve diğer şartların günümüz durumuna uyması görüşünü paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanlarıyla ilgili önceliklerini müttefiklerimize tekrar sunduk.
Suriye'de bir dönem ittifakın en önemli sorunu olarak gösterilen DEAŞ'a karşı tek mücadeleyi yapan Türkiye'yi herkese hatırlattık.
Ülkemizin bu gayretine rağmen güney sınırlarımızdaki başka bir terör örgütü üzerinden tehlikeli yapılaşmaların oluşmasına asla izin vermeyeceğimizi hatırlattık. Bu konuda daha samimi ve güçlü katkı beklediğimiz anlattık.
Bu zirvede bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi güçtür. Türkiye en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakılmış olmasına rağmen NATO'nun korunması önemini kabul etmektedir.
Bu anlayışla hükümlülüklerimizi yerine getirirken bir kez daha aynı sıkıntıların yaşanmaması için tekliflerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem ittifakla hem de müttefiklerimizle daha yakın ve olumlu işbirliği içinde olacağız.
NATO Zirvesi marjında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok kapsamlı görüşmeleri ele aldık.
Zirve günü olan 14 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Ayrıca zirve sırasında pek çok ülke temsilcisi ile de görüştük
Sayın Macron, Miçotakis ve Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik.
Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik.
Karşılıklı pozisyonlarımızı bir kez daha ortaya koydu. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelineömeycek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık.
ABD ile diyalog kanallarımızı her alanda geliştirme suretiyle, Sayın Biden ile yakaladığımız bu iklimi geliştirmek konusunda kararlıyız.
Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarını saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum.
Salı günü sabaha yakın, Bakü'ye ulaştık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile işgalden kurtarılan Şuşa'ya hareket ettik.
Heyet üyelerimizle birlikte Şuşa'ya birlikte giderken savaşın acılarını görme imkanımız oldu.
Batı'ya gelin lütfen Karabağ'ı görün dedik. Minsk Üçlüsü'nün özellikle burayı görmesi lazım. Kim 30 yılda burayı ne hale getirmiş görün.
Tarihi ve kültürel eserlerin, ağaçların yakılıp yıkıldığı bu güzel coğrafyanın ayağa kaldırılmasına bizzat şahit olduk. Yolların açılmaya, tünelerin açılmaya başladığı bu bölgenin en geç 1 yıl içinde yeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum.
Sayın Aliyev'de bu kararlılığı gördüm. Şuşa'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk.
Ardından Cıdır Düzü'nde eşsiz bir manzaranın eşliğinde Azerbaycanlı gençlerimizin etkinliğini izledik. Azerbaycan tarihine damga vuran birçok isim Şuşa'dan çıkmıştır.
İnşaallah bu güzel şehir, işgalden kurtarılan Karabağ ve Azerbaycan toprakları kısa sürede mamur edilecektir.
Şuşa ile birlikte, Fuzuli, Kelbecer, Hocavend şehirleri de aynı şekilde hızla mamur edilecektir.
Karabağ'a yeniden hayat vermenin yanında, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir daha böyle felaket yaşamaması için "Bir Millet İki Devlet" anlayışıyla hareket ediyoruz.
Şuşa Başkonsolosluğu'nun en kısa sürede açılmasından, Zengezur Koridoru'nun bir an önce hizmete açılmasından tüm başlıkları yakından takip edeceğiz.
Çarşamba Günü de Azerbaycam Milli Meclisi'ne misafir oldu. Zafer sevincini adeta yeniden yaşadığımız bu ziyarette, Azerbaycan'ın yanında olacaığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.
Karabağ'ın bölge için ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda bir kez daha anlaşılacaktır. Bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşmasından en çok fayda sağlayacaklardan biri de Ermenistan olacaktır.
Aynı gün bölgede görev yapan askerlerimizle sophbet ettik. Akşam da Galler maçını izledikten sonra Antalya'ya hareket ettik. İnşaallah bu süreç Kafkaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Perşembe günü Antalya'da Güney Doğu Avrupa Bölgesi işbirliğini toplantısını gerçekleştirdik.
Bu zirve örgütünün 25. yıl kuruluşu olması sebebiyle ayrıca anlamlıydı. Belgrad, Saray Bosna otoyolundan salgın ve göç meselesine kadar bir çok konuyu zirvede ele aldık.
Üye ülkeler olarak aramızda bölgesel sahiplenme ilkeleri içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun üzerinde çalışıyoruz.
Cuma günü ise ülkemizin uluslararası düzeyde Antalya Diploması forumuna katıldık. Foruma yoğun bir katılım oldu. 11 devlet ve hükümet başkanı 60'a yakın örgüt temsilcisi iş dünyasından isimler görüş alışverişinde bulundular.
Salgın döneminde yaşananlar bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma ihtiyacı bu süreçte bir kez daha gündeme gelmiştir.
Ülkemizle ilgili gündeme getirilen eksen tartışmalarının gerisinde diploması dilinin kimi çevrelerde yol açtığı hazımsızlık vardı. Bunun aksine doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi, en iyi olanı, en hakkaniyetli olanı sürdürmeye devam edeceğiz. Öncelik verdiğimiz coğrafyalarda kendimize yakışır mücadelemizi sürdüreceğiz.
TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI
Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.
Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.
TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz.
Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.
Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.
KISITLAMALAR 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KALKIYOR
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.
Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.
"HES KODU UYGULAMASI DEVAM EDECEK"
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır.
Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.
Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.
Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.
Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."