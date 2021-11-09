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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karamollaoğlu ile görüşecek

09 Kasım 2021 Salı - 15:58 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşme yarın saat 15.00'te başlayacak.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın bir araya gelecek.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin yarın saat 15:00’te başlayacağı öğrenildi.
 
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesiyle ilgili duyuru Saadet Partisi tarafından yapıldı. Görüşmenin yarın saat 15'te gerçekleştirileceği belirtildi. Karamollaoğlu bir süredir siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyordu. Randevunun da bu çerçevede istendiği belirtildi. Karamollaoğlu, Oğuzhan Asıltürk'ün vefatı sonrası Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na da seçilmişti.
 

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Erdoğan Karamollaoğlu görüşme
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