Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karamollaoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin yarın saat 15:00’te başlayacağı öğrenildi.

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesiyle ilgili duyuru Saadet Partisi tarafından yapıldı. Görüşmenin yarın saat 15'te gerçekleştirileceği belirtildi. Karamollaoğlu bir süredir siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyordu. Randevunun da bu çerçevede istendiği belirtildi. Karamollaoğlu, Oğuzhan Asıltürk'ün vefatı sonrası Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na da seçilmişti.