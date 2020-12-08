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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 16:57 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 9-10  Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, "Tek millet, iki  devlet" şiarını temel edinen iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı  saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla  Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan  şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek  Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edecek.
 
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde,  Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek  ortak adımlar ele alınacak. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha  da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.
 
Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş  alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli  katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da  öngörülüyor.
 
 

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