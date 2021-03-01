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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak! Yeni milat...

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 9:44

Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak. Planın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirtiliyor. 2 Mart, bu nedenle aynı zamanda yeni anayasa çalışmaları için milat anlamı taşıyor.


Alınan bilgiye göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde saat  13.30'da düzenlenecek programa, siyasi partilerin genel başkanları da davet  edildi.
 
Programa ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa  Şentop, yüksek yargı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, gayrimüslim  cemaat temsilcileri, büyükelçiler ile Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği  (AB), Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilcileri, sivil  toplum kuruluşlarının başkanları, rektörler, dekanlar, akademisyenler, hukukçular  ve gazeteciler katılacak.
 
İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyet'in 100. yılına girmeye  hazırlanan Türkiye'nin temel politika belgesi olacak. Plan, mevzuat ve idari  faaliyetleri hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde  ele alacak. Mülkiyet hakkına, kazanılmış haklara, suç ve cezanın şahsiliğine,  masumiyet karinesine güçlü bir vurgu yapılan planla, bu alanlarda çeşitli  değişiklikler hedefleniyor.
 
Bunun yanı sıra planda, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını,  hakimlik teminatını ve adalete erişimi güçlendirecek önemli faaliyetler  öngörülüyor.
 
Yeni milat anlamını taşıyor
 
Planın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu  belirtiliyor. 2 Mart, bu nedenle aynı zamanda yeni anayasa çalışmaları için milat  anlamı taşıyor.
 
İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan  tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki  reform ve ilerleme iradesine dayanıyor.
 
Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve  güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören Eylem Planı ile hak ve  özgürlükler alanını geliştirici değişiklikler, mülkiyet hakkı ve sözleşme  hürriyetine ilişkin kişileri koruyucu faaliyetler de hedefleniyor.
 
Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesinin de  ön planda tutulduğu çalışmada, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade,  örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması geniş yer alıyor.
 
Kırılgan kesimlerin korunması, toplumsal refahın güçlendirilmesiyle  ilgili önemli adımları içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nda ayrıca kişinin maddi  ve manevi bütünlüğü, özel hayatının güvence altına alınması, mülkiyet hakkının  daha etkin korunması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, insan hakları  konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
 
Eylem Planı, insan hakları standartlarının yükseltilmesine yönelik 9  amaç ve 11 temel ilkeden oluşuyor.
 
Planda yer alan 11 temel ilke şöyle:
 
1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin  temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.
 
2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması  altındadır.
 
3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,  mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın  herkes hukuk önünde eşittir.
 
4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması,  bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.
 
5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve  öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği  ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
 
6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların  korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
 
7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest  piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
 
8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve  ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir  yaklaşımı merkezine alır.
 
9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle  özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
 
10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve  özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
 
11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun  yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere  saygının merkezindedir.
 
İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amacı ise şunlar:
 
1- Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi
 
2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi
 
3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık
 
4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve  geliştirilmesi
 
5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi
 
6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına  alınması
 
7- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması
 
8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi
 
9- İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık
 
Eylem Planının hazırlık sürecinde yapılanlar
 
İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından  yürütülen 1,5 yıllık hazırlık sürecinde, toplumun her kesimi çalışmalara dahil  edildi.
 
Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından sendikalara,  barolardan hukuk fakültesi dekanlarına, hakim, savcı ve avukatlardan  akademisyenlere kadar tüm kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanan İnsan Hakları  Eylem Planı için gayrimüslim cemaat temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1571  kişinin katılımıyla 5 çalıştay ve 53 toplantı yapıldı.
 
Bu süreçte Eylem Planı'nda görev alan hukukçu, akademisyen ve  bürokratlar, yaklaşık 2 bin 380 saat çalıştı.
 
Ayrıca, hazırlık sürecinde 2014-2019 Eylem Planı'nın uygulama  sonuçları AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme kararları, Avrupa Konseyi ve  Birleşmiş Milletler'in ilgili komitelerinin rapor ve tavsiye kararları, Avrupa  Birliği ülke raporları ile AGİT belgeleri ve diğer ülkelerin Birleşmiş  Milletler'e sunduğu İnsan Hakları Eylem Planları'na ilişkin analizler de yapıldı.
 

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