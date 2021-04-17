Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ile Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

LEVENT CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'den ayrılarak Huber Köşkü'ne doğru yola çıktı. Erdoğan bu kez de Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde durdu. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.