Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde duyurdu! İşte mağdurlara yapılacak yardımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini ve 1 ay içerisinde yanan evlerin yeniden inşasına başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , afet bölgesinde ilk durağı olan Manavgat 'ta incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu; Bodrum, Yangın alanlarını afet bölgesi ilan ettik. Antalya Alanya , Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler bu kapsamda Mersin 'de de bu kapsamda. Marmaris Milas , Köyceğiz, yangından etkilenenler bu kapsamda... Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderildi. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Bu yardımların dışında kira yardımı yapılacak, sera faaliyetleri hasarları karşılanacak. Vergiler ertelenecek, SGK , esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 3 gündür maruz kaldığımız yangın faaliyeti nedeniyle özellikle Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderildi. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenler gibi yeni konutlar inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz. Yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Elbette yanan her yeri daha fazlası ile tekrar ağaçlandırmak bizim görevimizdir. Kardeşliğe dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır bu tip zamanlar. Yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Son attığımız adımlarla müdahale yapan 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bu mücadeleyi hassas bir şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz. Y angınla mücadelede uçak konusundaki sıkıntıların temeli THK'nin filosunu yenileyememiş olmasıdır. Amfibik uçaklar Ukrayna Rusya ve Azerbaycan ve son anda İran 'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır. Herkesi Orman teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Her dönemde olduğu gibi bu günde birileri milletin yüreğindeki yangını kendisine meze yapmaya çalışmış durumdadır. Hurda araç gereçler üzerinden yürütülen fitnelere kimse itibar etmemelidir. Lütfen sadece yetkili mercilerin açıklamalarına itibar ediniz. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Yangın çıkan yerlerdeki her türlü işaret değerlendirilerek inşallah bu soru işaretleri giderilecektir. Terör örgütü elebaşlarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından yanan alan büyüklüğü ülkemizde 2 katına çıkmıştır bunu biliyoruz. Teröristlerin şehirlerimizdeki uzantılarını da silip atmakta kararlıyız. Antalya'ya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum.

ERDOĞAN AFET BÖLGESİNİ İNCELEDİ



Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.

Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

5 BAKANLI KOORDİNASYON

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.