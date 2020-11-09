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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında Doğu Akdeniz'den de inşallah müjdeli haber alacağız

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 12. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yakında Doğu Akdeniz'den de inşallah müjdeli haber alacağız." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haklı  yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan  mevcut küresel sistemin aynı şekilde devam etmesi mümkün değildir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12.  Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.
 
Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, programda  emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle büyükelçileri bu  sene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istedikleri gibi ağırlayamadıklarını dile  getiren Erdoğan, çevrimiçi de olsa bir araya gelmeyi, hasbihal etmeyi, yoğun dış  politika gündemlerine dair değerlendirmelerde bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.
 
Büyükelçileri gayretleri ve emekleri için tebrik eden Erdoğan, "Bu  toplantımız ilk çevrimiçi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta  yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital  Dönüşüm Ofisimizi, bu teknolojik altyapıyı ülkemize kazandıran Türk  mühendislerini de ayrıca kutluyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve  hariciye teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."  diye konuştu.
 
 
"Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik"
Büyükelçilerin bu sene mevcut görevlerinin yanında son asrın en büyük  sağlık krizi olan koronavirüs salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını  hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdiye kadar 1 milyon 300 bin insanın hayatına mal olan bu salgın,  dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığın gün yüzüne çıkmasını da sağladı.  Sadece maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temine yetmediği salgın  döneminde çok acı bir şekilde tecrübe edildi. Ekonomik bakımdan çok güçlü  ülkelerin sağlık altyapıları ve sosyal güvenlik sistemlerinin ne kadar zayıf  olduğunu bu süreçte görmüş olduk. Devlet geleneğini 'İnsanı yaşat ki devlet  yaşasın' prensibi üzerine inşa eden Türkiye, bu zorlu süreçte gerçekten başarılı  bir sınav vermiştir. Haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye  örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak zaman,  enerji ve kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönettik."
 
Türkiye olarak sadece sınırlar içinde yaşayan vatandaşları değil yurt  dışında bulunan vatandaşları da sahipsiz ve çaresiz bırakmadıklarına dikkati  çeken Erdoğan, "Sizlerin ve ekiplerinizin olağanüstü çabalarıyla yurt dışında zor  durumda kalan vatandaşlarımıza devletimizin yardım elini uzattık. Hariciye  teşkilatımızın riyasetinde cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu  gerçekleştirerek 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle  buluşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 vatandaşımızı  ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Uçuşlarımız hem kendi insanımızın  vatanlarına dönüşünü hem de 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancının tahliyesini  sağladı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen, 90 ülkeden 38 bin yabancıya  da destek sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost kara günde belli olur  anlayışıyla ülkemizden yardım talep eden 155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa  tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bu yardımlarımızı bir kamu diplomasisi  faaliyeti olarak değil inancımızın, kültürümüzün, girişimci ve insani dış  politika çizgimizin gereği olarak yaptık." dedi.
 
 
Tıbbi yardım paketlerinin üzerine ekledikleri, Hazreti Mevlana'nın  "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var"  sözlerinin Türkiye'nin bu süreçteki insani tavrının sembolü olduğunu vurgulayan  Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Yurt dışında görevli diplomatlarımız vatandaşlarımıza sahip çıkarken,  tıbbi yardımlarımızı ulaştırırken de meseleye hep bu şekilde yaklaştılar. Diğer  bakanlıklarımız ile Türk Hava Yolları, TİKA, Türk Kızılay, Yurtdışı Türkler  Başkanlığı, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarımız da ahenk  içerisinde bu çalışmalara katkıda bulundular. Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve  Destek Merkezimizin birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından örnek alınan  bir mekanizmaya dönüşmesi bizim için önemli bir referanstır. Sizlerin şahsında  yurt dışında misyonlarımızda ve merkez teşkilatımızda gece gündüz demeden canla  başla çalışan kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.  Bayrağımızın dalgalandığı  248 yurt dışı temsilciliğimizi hem vatandaşlarımız hem de zorda kalanlar için  sığınılacak güvenli bir liman kıldığınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik  ediyorum."
 
Mücadelenin henüz bitmediğini, hastalığın bir süre daha hayatı  etkileyeceğinin anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Bilhassa son haftalarda tüm  dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarının tekrar ürkütücü boyutlara ulaştığını  görüyoruz. Türkiye olarak 8 aydır olduğu gibi bu dönemi de yine kendi  önceliklerimiz, kendi özgün politikalarımız çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz.  Karamsarlığa kapılmadan, rehavete de düşmeden dengeli, uygulanabilir, 83 milyonun  tüm fertlerinin menfaatini düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. Millet devlet  dayanışmasıyla 'tamam' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe  kurallarına riayet ederek inşallah bu sıkıntılı sürecin de üstesinden  geleceğimize inanıyorum." dedi.
 
"Uluslararası örgütlerdeki atalet daha da belirgin hale  gelmiştir"
Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini  gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar bu yeni dönemi okumakta  etkisiz ve çaresiz kalıyor. Salgın sürecinde uluslararası örgütlerdeki atalet  daha da belirgin hale gelmiştir. Eskiler 'Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı  kurutulmaz' diyor. Biz de zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı bu yeni  dönemin şartlarına göre düzenlemeden uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının  önüne geçemeyiz. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir  yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin aynı şekilde devam etmesi mümkün  değildir." diye konuştu.
 
Türkiye olarak bu acı gerçeği yıllardır Birleşmiş Milletler  kürsüsünden "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ifade ettiklerini dile getiren  Erdoğan, "İnsanlığın barışı, huzuru ve ortak geleceği için güç yerine adalet  eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Bu tespitlerimizi  ilk gündeme getirdiğimizde bize mesafeli yaklaşanlar bile artık reform ihtiyacını  kabullenmeye, Türkiye'nin tezlerini desteklemeye başladı. Önümüzdeki dönemde bu  çağrımızı daha güçlü bir şekilde dillendirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında  İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, Türk Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü  gibi ülkemizin üyesi olduğu çok uluslu yapıların etkinliğinin artması için de  çaba harcayacağız." ifadelerini kullandı.
 
 
Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ile bölgeselleşmenin  giderek önem kazandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik  merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi  ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Bu kritik kavşakta,  Türkiye'nin tarihinden, beşeri sermayesinden, jeostratejik konumundan kaynaklanan  avantajlarını ne ölçüde kullanabileceği bugün atacağımız adımlara bağlıdır."
 
Türkiye'nin gerek İkinci Dünya Savaşı gerekse de Soğuk Savaş  sonrasında önüne açılan fırsat pencerelerini değerlendiremediğini vurgulayan  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.  Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle  çalışıyoruz. Dış politikada adımlarımızı atarken, pergelin ucunu daima  milletimizin hak ve hukuk çıkarlarına sabitliyoruz. İlkelerimizden, kadim  değerlerimizden taviz vermeden, milli menfaatlerimizi savunuyoruz. Köklü  müttefiklik ilişkilerinin terör örgütlerinin ihtiraslarına kurban edildiği,  demokrasi havarilerinin demokrasinin canına kastettiği, herkesin başının çaresine  baktığı bir tabloda, biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz."
 
"Tehdit, şantaj dilinin fayda sağlamayacağı anlaşılmalı"
Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki harekatlarla sadece DEAŞ ve  PKK/YPG'li teröristleri sınırlarından uzaklaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda  Türkiye'ye sığınan 411 bin Suriyelinin de memleketlerine geri dönüşünü temin  ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İdlib'deki mevcudiyetimizle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir  göç dalgasının önüne geçtik. 4,5 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz. Bir o  kadarının da Suriye'de bakımını yapıyoruz. Dünyada bunun benzerini yapan bir  başka ülke yok. Sadece Türkiye bunu yapıyor. Dünyada fakir fukara, garip  gurebanın yanında olduklarını söyleyenlerin hiçbirisinin attığı böyle bir adım  yok. Kapitalist ekonominin temsilcileri olanların, parası pulu çok olanların,  bunların hiçbirinin bu tür attığı bir adım yok ama Türkiye, insani ve vicdani  olarak bu adımı atmıştır, atmaya da devam ediyor. Sahadaki varlığımıza ilaveten  Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir siyasi çözüm için  ayrıca çabalarımızı sürdürüyoruz."
 
Türkiye'nin, Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla bölücü terör  örgütün belini orada da kırdığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Libya'da meşru hükümetin çağrısı üzerine sağladığımız destek hem  ülkenin iç savaşa sürüklenmesine hem de Trablus'un düşmesine engel oldu. Bugün  Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında  yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Eğitimden askeri iş birliğine,  enerjiden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar her alanda Libya halkının yanında  olmaya devam edeceğiz.
 
 
Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal  kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik.  Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provakasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz  meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davrandık. Bu meselede haklı olmanın  ülkemize sağladığı özgüvenle hareket ediyor, müzakere masasından asla kaçmıyoruz.  Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kendisinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an  önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda  sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin  ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı konferans önerimiz, sorunu diyalogla çözme  irademizin tezahürüdür."
 
"Türkiye, kardeşlerinin hukukunu savunmak için de güçlü olmalı"
Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz  rezervinin bu doğrultudaki iradelerini daha da kuvvetlendirdiğini belirterek,  "Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden de yakında müjdeli haberler  alacağımıza inanıyorum. Türkiye sadece kendi çıkarlarını korumak için değil, dost  ve kardeşlerinin hukukunu savunmak için de güçlü olmak zorundadır. Her zaman  ifade ettiğim gibi, biz 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülkeyiz."  dedi.
 
Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun kapısının yanı başında "Bütün  mazlumlar ona sığınır" yazdığına dikkati çeken Erdoğan,  "Biz böyle bir devletiz.  İspanya'daki Yahudiler'den Sovyetler'deki muhaliflere, Kafkasya ve Balkanlar'daki  masumlardan Afrika'daki gariplere kadar herkes başı dara düştüğünde ilk ülkemize  sığınmıştır. Biz böyle bir ülkeyiz. Türkiye istese de Balkanlar'dan Türkistan'a,  Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan gönül coğrafyasındaki kardeşlerinin  sorumluluğundan kaçamaz. Türkiye istese de Filistin'e, Somali'ye, Yemen'e,  Bosna'ya, Afganistan'a, Pakistan'a, Arakan'a sırtını dönemez." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalmalarının mümkün  olmadığını ve sessiz kalmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "İşte biz şu anda  Afganistan'dayız, şu anda Azerbaycan'dayız. Niye? Bunlar kardeşlerimiz,  soydaşlarımız. Ermenistan'ın 28 yıllık zulmü karşısında Minsk Üçlüsü ne yazık ki  her türlü ihtimallerle bizim Azeri kardeşlerimizi orada, Azeri Türklerin ifadesi  ile 'kaçkın yaşattı'. Toprakları işgal altında olduğu için onlar merkeze gelmek  zorunda kaldı. 28 yıl süren bu acımasız işgale Minsk Üçlüsü çözüm üretmedi. Hep  oyalamaca, hep oyalamaca. Bunu kendileriyle konuştuğumuzda da bize hiçbir zaman  bir çözüm üretmediler. Çünkü çözüm üretmek gibi bir dertleri de yoktu. Şimdi  Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kendileri kesti." ifadelerini kullandı.
 
 
Şuşa'nın işgalden kurtarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan  Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'nın düşüşünden sonra  yaptığı açıklamaları, ekrandan gözleri yaşlı izlediklerini söyledi.
 
Erdoğan, "Tek millet olmanın aşkı budur da onun için. Dün Şuşa'nın  işgalden kurtarılmasıyla beraber sevincimiz ve umutlarımız daha da artmıştır.  Merhum Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi 'Bir kere yükselen bayrak bir daha  inmez, inmeyecektir'. Dağlık Karabağ'daki işgal bitene kadar da mücadele bayrağı  inşallah inmeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha İlham Aliyev başta olmak üzere  tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum."  diye konuştu.
 
Erdoğan, kısa sürede, işgal altındaki başta Kelbecer ve Laçın olmak  üzere buraların da sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
 
"İslam düşmanlığı, devlet başkanı seviyesinde teşvik ediliyor"
Aynı şekilde Filistin halkını da tüm baskılara, şiddete ve işgala  karşı verdiği onurlu mücadelede yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan,  sözlerine şöyle devam etti:
"Öte yandan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının, yurt dışında  yaşayan milyonlarca insanımızı hedef alan varoluşsal bir tehdide döndüğünü  görüyoruz. Hemen her gün Türklere ve Müslümanlara ait bir camiye, mescide, okula  veya iş yerine yapılan tacizin haberini alıyoruz. İslam düşmanlığı, devlet  başkanı seviyesinde teşvik ediliyor, destekleniyor. Fikir özgürlüğü bahanesi  altında Müslümanların kutsallarına yönelik alçakla saldırılar düzenleniyor. İslam  düşmanlığı ile mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki  vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."
 
"Kırk yılda 50 bin vatandaşını teröre kurban vermiş DEAŞ ile göğüs  göğüse çarpışan tek ülke olarak, elbette masumlara yönelik şiddeti tasvip  etmiyoruz. Ancak Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların,  Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını da anlayamıyoruz."  diyen Erdoğan, "PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmen için en ufak  üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin ele başılarını kırmızı halılarda, saraylarda  ağırlayanların bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Barış için arabuluculuk girişimimizi bir markaya dönüştürdük"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, terörle mücadelede dünyanın en  ilkeli, en kararlı ülkelerinden biri olduğunun altını çizdi.
 
"Maruz kaldığımız her türlü ithama, küresel barış ve istikrara katkıda  bulunacak adımlarla cevap vermeyi sürdüreceğiz." vurgusu yapan Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Barış için arabuluculuk girişimimizi Birleşmiş Milletler, AGİT ve  İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir markaya dönüştürdük. Medeniyetler İttifakı  girişimimiz, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurumsallaştı. Büyükelçi Volkan  Bozkır kardeşimizin, üye ülkelerin ezici çoğunluğunun desteğiyle 75. Genel Kurul  Başkanlığına seçilmesi Türkiye'ye ve Türk diplomasisine duyulan güvenin tavan  yapmış bir işaretidir. 
 
Diplomatlarımız sadece Birleşmiş Milletler'de değil NATO, AGİT, UNESCO  ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da üst düzey görevler üstleniyorlar. Sadece bu  yıl 7 farklı uluslararası örgütün dönem başkanlığını, hamdolsun biz üstlendik.  Afrika ve Latin Amerika bölgelerine yönelik açılım politikaları yerini çoktan  ortaklık politikalarına bıraktı. Önümüzdeki sene 3. Türkiye-Afrika Birliği  Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Yeniden Asya girişimiyle  bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimize yeni bir dinamizm  kazandırıyoruz. Salgın döneminde uluslararası toplantıların çevrimiçi  platformlara taşınması ve artan dijitalleşme, Dışişleri Bakanımızın geçen yıl  açıkladığı Dijital Diplomasi girişiminin ne kadar isabetli olduğunu  göstermiştir."
 
Salgından kaynaklanan kısıtlamaların, Antalya Diplomasi Forumu'nun  hayata geçirilmesini engelleyemediğini dile getiren Erdoğan, bilakis çevrimiçi  etkinlikler yoluyla dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarıyla iş birliğine  vesile olduğuna değindi.
 
Erdoğan, "Bütün bu başarıların, Dışişlerimizin kapasitesini,  teknolojik imkanlarını, hizmet standartlarını artırdığımız bir dönemde yaşanması,  elbette tesadüfi değildir. Şu anda karşımda şu iki dev ekran, dijital ofisimizin  yeni bir başarısıdır. Dolayısıyla dijital ofisimizi de özellikle tebrik ediyorum,  kutluyorum." dedi.
 
Özellikle konsolosluk hizmetlerinde, tarihi nitelikte adımlar  attıklarına işaret eden Erdoğan, işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltarak  vatandaşların yükünü hafiflettiklerini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hepsinden öte, inşallah  önümüzdeki yıl sonu veya 2022 başı gibi New York'taki daimi konsolosluk,  başkonsolosluk binamızı bitirmiş olacağız. Oradaki dev hizmet binamızla bu  hizmetlerimizi çok daha etkin, çok daha farklı bir şekilde inşallah  sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu da tabii bizim özellikle dünyada geldiğimiz yeri göstermesi  bakımından çok çok önemli. Otuz iki kat yüksekliğinde Birleşmiş Milletler  binasının tam karşısında, hakikaten mimarisiyle, her yönüyle muhteşem bir eseri  ülkemize ve milletimize kazandırmış olduk. Süratle bu inşatımız da devam ediyor,  inşallah bu inşatımızın bitimiyle birlikte bundan sonra Amerika'daki  toplantılarımızı, görüşmelerimizi orada çok daha farklı imkanlarla yapma  fırsatını bulmuş olacağız.
 
Nöbetçi telefon uygulaması ve Konsolosluk Çağrı Merkezi ile günün her  anında temsilciliklerimize erişim sağladık. Gezici konsolosluk hizmetlerini  yaygınlaştırıyoruz. Yurt dışındaki temsilciliklerimizin, devletimizin itibarına  yakışacak binalarda nitelikli hizmet sunmaları için proje, inşaat ve onarım  çalışmalarımız sürüyor."
 
 
Dışişleri Bakanlığının yeni hizmet binasının projesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Türk Evi'nin inşaatının, bu yaz yüzde  90 seviyesinde tamamlanacağını belirtti.
 
Dışişleri Bakanlığının yeni hizmet binasının projesinin de  tamamlandığını ve inşaata başlamaya hazır hale getirildiğini aktaran Erdoğan,  "Bakanlığımızın uygulamalarına uzaktan erişimi, taşınabilir internet altyapısının  iyileştirilmesini, vatandaşlarımızın kullanımı için yapay zeka ile çalışan  iletişim imkanlarından yararlanılmasını destekliyoruz." diye konuştu.
 
Siber saldırılara karşı her anlamda teyakkuzda olmanın ve bu konuda  önleyici çalışmalar yapmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
"TÜBİTAK ile ilk milli Kripto ve Belge Yönetim Sistemi'nin uygulamaya  konması, bu bakımdan kritik bir adımdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü  yıl dönümü olan 2023'te, aynı zamanda ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan  Dışişleri Bakanlığının da 500'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 2023  hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesinde mesleki  birikimleriniz ile sizlerin yapacağı katkılar büyük önem taşıyor.
 
Ülkemiz artık geçmişin korkuları, eski dönemin alışkanlıklarıyla  geleceğini inşa edemez. Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin  kökten değiştiği bir iklimde devlet bürokrasinin de değişmesi kaçınılmazdır. Son  18 yılda hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle bu anlamda ciddi bir paradigma  değişikliğine gitmiş bulunuyoruz. Bürokrasimizin eski hantal, vatandaşa karşı  mesafeli, hatta vatandaşa tepeden bakan kibirli tavrına son verdik. Etnik kökeni,  siyasi görüşü, dış görünüşü ne olursa olsun, insanlarımızın tamamına sonuna kadar  yaklaşma talimatını verdik ve kucağımızı açtık. Siyasette olduğu gibi bürokraside  de herkesten iş odaklı, çözüm odaklı, hepsinden önemlisi insan odaklı bir tavır  bekliyoruz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı halkın arasına girmeyen, bulunduğu  ülkenin kültürünü öğrenmeyen, kendini resepsiyonlara hapseden bir anlayışın,  bugünün dünyasında başarı şansı olmadığını dile getirerek, "Asırlara sari  birikimi ile Hariciye Teşkilatımızın, geleneğinden güç alarak geleceği  kucaklayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
 
Büyükelçilerden görevlerini yaparken büyük bir milletin, köklü bir  medeniyetin temsilcisi olduklarını asla unutmamalarını isteyen Erdoğan, "Bugüne  kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sorumluluğu hakkıyla taşıyacağınızı,  ülkemizin ve milletimizin gururu olacağınızı biliyorum." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Her birinize zorlu ancak heyecan  verici görevinizde Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum." sözleriyle tamamladı.
 

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