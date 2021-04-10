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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi sona erdi

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 18:45 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 18:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna  Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi. 
 
Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 3  saat sürdü.

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