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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi sona erdi
AA
| 10 Nisan 2021 Cumartesi - 18:45
| Son Güncelleme : 10 04 2021 - 18:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
'ın,
Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi.
Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.
ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Ukrayna
Zelenskiy
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