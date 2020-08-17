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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:15 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 13:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü. Türkiye ve Rusya liderlerinin, telefon görüşmesinde Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldığı bildiriliyor.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Türkiye ve Rusya
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