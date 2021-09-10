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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Davutoğlu'nun kişisel verilerine bakan SGK memurlarına beraat

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Davutoğlu'nun kişisel verilerine bakan SGK memurlarına beraat