Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Zat-ı Alinizi ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.