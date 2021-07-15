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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'ye gidecek

15 Temmuz 2021 Perşembe - 18:43 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacaklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah pazartesi, salı bir Kıbrıs yolculuğumuz olacak. Devlet beyle birlikte geniş bir ekip orada olacağız ve Kurban Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs'ta inşallah, namazımızı da orada kılacağız." ifadelerini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP
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