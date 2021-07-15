Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah pazartesi, salı bir Kıbrıs yolculuğumuz olacak. Devlet beyle birlikte geniş bir ekip orada olacağız ve Kurban Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs'ta inşallah, namazımızı da orada kılacağız." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'ye gidecek
15 Temmuz 2021 Perşembe - 18:43 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 18:43