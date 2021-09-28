Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceği bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden Roma'da görüşecek
28 Eylül 2021 Salı - 16:58 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
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