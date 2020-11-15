Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Maraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Maraş'ta ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Maraş için yeni bir süreç başlamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC 'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MHP lideri Bahçeli ile 46 yıl kismen açılan Maraşta deniz kıyısındaki mekanda piknik etkinliğinde biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli ile deniz kıyısında piknik etkinliğinin bulunduğu Maraş'a geldi. Tarihi ziyareti Türkiye ve KKTC medyası yanısıra Güney Kıbrıs medyası da takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Buranın gerçek sahipleri bellidir. Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Değerli basın mensubu arkadaşlar öncelikle sizlerle 37.yıldönümünde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sene 74 sene 2020 yıllar yılı düşünün burası böyle kalmış.

Taşınmaz mal komisyonundan sonra buralar sahiplerini bulur. Sahiplerini bulduktan sonra bu iş çözüme kavuşur. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Uluslararası toplum KKTC'ye adil davranmadı. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizlikti.

"Buranın gerçek sahipleri bellidir"

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bugünkü attığımız adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır.

Maraş için yeni bir süreç başlamıştır.

Buranın gerçek sahipleri bellidir. Gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir.

Maraş kendi asıl sahiplerine kavuşmuştur.

PİKNİK MENÜSÜNDE KIBRIS TÜRK LEZZETLERİ VAR

KKTC'nin Maraş kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılacağı 'pikniğin' menüsüne Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçelinin Maraştaki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;

Ana yemek: Et döner, KKTCnin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava

Zeytinli- hellimli pilavuna