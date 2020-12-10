Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Gençlik Sarayı'nda açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili görüşmenin ardından anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycandaki kardeşlerimiz gibi, Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Buna özellikle de yazılı-görsel medyanın büyük kısmı katıldı ve bu zaferi beraber, sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler.
44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycandaki kardeşlerimiz gibi, Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Buna özellikle de yazılı-görsel medyanın büyük kısmı katıldı ve bu zaferi beraber, sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler.
Bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük.
Ortada şu anda bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ'da bu çile çektirildi? MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Neticiye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi.
Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arııyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik.
Biliyordu ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz 'göbeğimizi kesceğiz' dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra da iş yürümeye başladı.
Aliyev'in açıklamalarından satır başları:
Azerbaycan tek değil, Azerbaycan hak davasına çıkmıştır, ve Türkiye Azerbaycan'nın yanındadır. Azerbaycan davasında haklıdır. Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bağlı olan birbirinin her zaman yanında olan ikinci bir ülke yoktur. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürüten ülkelerdir. Dünyanın bir çok ülkelerinde Türkiye hakkı adaleti koruyor, müdafaa ediyor.
Vatan muharebesinde Türkiye'nin savunma sanayisinin mensubu olan Bayraktar, büyük bir rol oynadı. Zaferimizde müstesna rol oynadı.
Bütün dünya Türk halkının zekasını ve gelişmiş sanayisini bir kez daha gördü.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir.