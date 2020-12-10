Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycandaki kardeşlerimiz gibi, Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Buna özellikle de yazılı-görsel medyanın büyük kısmı katıldı ve bu zaferi beraber, sürekli olarak kutladılar, mesajlarını da bu istikamette verdiler.

Bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bunu gördük. Ortada şu anda bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ'da bu çile çektirildi? MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Neticiye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi. Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa . Devamlı gardaşımı arııyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik. Biliyordu ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz 'göbeğimizi kesceğiz' dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra da iş yürümeye başladı.