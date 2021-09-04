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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla mahalle kıraathanesinde çay içti

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 18:05 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize
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