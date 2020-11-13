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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi: Ne olur bırakın

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 17:02 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Sigara yasaklarına da değinen Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum: Ne oldu sigara içmeyi bırakın! Kendi kendimizin katili olmayalım." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz  gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba  kömüre, bir paket makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu, haysiyetli bir  millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist, bu  kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir  Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan büyük bir  bahtiyarlık duyduğunu belirtti.
 
Cumhurbaşkanı olarak şehre beşinci ziyaretleri olduğunu aktaran  Erdoğan, daha önce Başbakan olarak farklı vesilelerle şehre geldiklerini söyledi.
 
Erdoğan, toplu açılış törenleriyle yapımı tamamlanan eserlerin hizmete  alındığını ve bunun gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, seçim  dönemi olsun olmasın hemen her yıl şehri ziyaret ederek Tekirdağlıların derdine,  sevincine, hüznüne ortak olduklarını dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve  yapacaklarımızı sağa, sola değil, yabancı medya organlarına hiç değil, doğrudan  milletimize anlatıyor, milletimizin icazetini arıyoruz. Ülkemizle ilgili  meselelerimizi de yine milletimize danışıyor, onlarla istişare ediyoruz. Seçim  meydanlarında ne söz verdiysek göreve geldiğimizde onları tek tek hayata  geçirmenin çabası içindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bize görev veren, yetki  veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter  döküyoruz." şeklinde konuştu.
 
Tekirdağ'ın projelerini bizzat takip ederek, sıkıntılarını,  sorunlarını çözüme kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Merhum Neşet ustanın dediği gibi 'Dost elinden gel olmazsa varılmaz /  Rızasız bahçenin gülü derilmez / Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden  gönüle giden yar oy.' Biz de ülkemizin 81 vilayetine giderek insanımızla gönülden  gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı, diri tutmanın derdindeyiz. Girdiğimiz her  seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her  biriyle tesis ettiğimiz işte bu sarsılmaz bağdır. Ancak 18 yıllık iktidarlarımız  döneminde elde ettiğimiz başarıları kömüre, makarnaya, bir torba pirince  bağlayanlar oldu. Milletten teveccüh göremeyenler, milletin takdirine mazhar  olamayanlar, milleti tahkir ederek kendilerini avutmaya çalıştılar. Bunlar emek  vermek, gayret etmek, üretmek yerine, çalışana, üretene, hizmet götürene çamur  atmayı marifet zannettiler. Milleti anlamak, milletin derdine ortak olmak yerine,  Ankara'daki sırça köşklerinden, gazetelerdeki köşelerinden milleti aşağılamayı  tercih ettiler."
 
"Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir  eserdir
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi iradesini korumak  için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre, bir paket  makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu, haysiyetli bir millet olduğunu bir  türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist, bu kibirli zihniyetin son  günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, kimi zaman  sanatçı, kimi zaman akademisyen, kimi zaman da siyasetçi olan bu kifayetsiz  muhterisleri artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. Biz bunlara rağmen  ülkemize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaseti milletin arasında, yine  milletimizle birlikte yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Uykularından, ailelerinden, vakitlerinden fedakarlık yaparak 81  vilayetin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacaklarını, koşturacaklarını  vurgulayan Erdoğan, bugün bu niyetle yeniden Tekirdağ'da olduklarını söyledi.
 
Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl Kongresini başarılı bir şekilde  gerçekleştirdiklerini, 2023'e kadar şehre hizmetkarlık yapacak öncü kadroları  tespit ettiklerini belirtti.
 
Şimdi ise Tekirdağlı vatandaşların hasretle bekledikleri, muhteşem bir  sağlık tesisinin açılış heyecanını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün  resmi açılışını yaptığımız veya yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu  Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir  eserdir." diye konuştu.
 
Erdoğan, Tekirdağ'da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış  Töreni'nde yaptığı konuşmada, hastaneye adını verdikleri İsmail Fehmi  Cumalıoğlu'nun 1912 Tekirdağ Hayrabolu doğumlu olduğunu söyledi.
 
Cumalıoğlu'nun doktor, aynı zamanda da siyasetçi olduğunu aktaran  Erdoğan, "Siyasetçiliğinde çok iyi tanıdığımız değerli bir büyüğümüz, ağabeyimiz.  Helikopterle yolda gelirken Meclis Başkanımız Mustafa bey dedi ki 'Fehmi Bey,  buralı. Aynı zamanda da doktor.' Bakanlık yapmış, partimizin en üst kademelerinde  o zaman bulunmuş olan bir ağabeyimizdi. Dedik ki ya ne düşünüyoruz, buraya  yakışacak, Fehmi ağabeyimizi de ölümsüzleştirecek olan böyle güzel bir eserdir."  diye konuştu.
 
Cumalıoğlu'nun İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdiğini, iç hastalıkları  mütehassısı olduğunu, Samsun Askeri Hastanesi Baştabipliği ve Samsun Tabip Odası  Başkanlığı, 13. Dönem Kayseri, 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile  Çalışma Bakanlığı yaptığını ve 3 çocuk babası olduğu bilgisini veren Erdoğan,  "Hem siyaset hem devlet adamı olarak bütün bunların yanında aynı zaman da Fehmi  ağabeyimiz şairdi. İyi bir şairdi, iyi bir kalemşordü. Şimdi bu hastanemize onun  adını vererek burayı bu şekilde inşallah onunla ve Hayrabolulu Fehmi ağabeyle  ölümsüz hale getirmiş olacağız. Allah rahmet etsin." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Hastanemiz 102'si yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 486 yatak  kapasitesine sahip. Tekirdağ Şehir Hastanesi, 124 poliklinik odası, son  teknolojiyle donatılmış 18 ameliyathanesi, laboratuvarları ve diğer  özellikleriyle Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre  sağlık kuruluşudur. Akıllı bina konseptiyle inşa edilen ısıtma ve soğutma  tasarruflu hastanemizde ayrıca taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş  651 deprem izolatörü de bulunuyor. Bu kadar hassasiyeti olan bir hastanemiz.  Helikopter pisti, 1 kilometrelik bisiklet yolu, toplam 1300 araçlık otoparkıyla  Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi inşallah sağlık turizminde de  bölgemizin cazibe merkezi haline gelecektir."
 
Gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem eserin Tekirdağ'a hayırlı  olmasını dileyen ve hastanenin hizmete girmesinde emeği geçen kurumları,  yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik eden Erdoğan,  Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir siyaset ve dava adamı olan Dr. İsmail Fehmi  Cumalıoğlu'nu da rahmetle yad ettiğini dile getirdi.
 
"Salgın sürecinde yüzlerdeki makyajlar akmış, hakikatler ortaya  dökülmüştür"
Büyük devletin zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlet  olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını bu  açıdan bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahil  dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görme imkanı bulmuştur. Salgın  sürecinde adeta 'Takke düştü, kel göründü.' misali yüzlerdeki makyajlar akmış,  hakikatler ortaya dökülmüştür. Maskeden solunum cihazına, sağlık personelinin  sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada ciddi  sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne  hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayılarının ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşımada yetersiz olduğu ortaya çıktı."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve  Sancaktepe'de 1006'şar yataklı, 16'şar ameliyathaneli, tomografisinden MR'ına,  ultrasonografisine kadar bütün donanımlarıyla mükemmel iki hastaneyi 45 günde  bitirdiklerini hatırlatarak, "Bu dönemde bunları yetiştirdik. Niye? Çünkü bu  salgınla savaşımız var. Bu savaşta da uçaklar yurt dışından geldiği zaman  rahatlıkla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na inip 3 dakikada hemen hastanede.  Sancaktepe'ye inip 3 dakikada hemen hastanede. Bunları yapan güç, kudret  hamdolsun bu iktidar." ifadelerini kullandı.
 
"Sağlık ordumuz bu savaşı açık ve net verdiler, hala da veriyorlar"
Türkiye'nin çok ciddi bir sağlık ordusu olduğuna işaret eden Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Bu sağlık ordumuzla da bu süreç içerisinde çok ciddi bir savaş  verildi. Sağlık ordumuzun içerisinde tabii ölenlerimiz, şehitlerimiz oldu. Allah  onlara da rahmet eylesin. İnşallah mekanları da cennet olsun. Onlar da yılmadan,  usanmadan bütün bu enfeksiyonla mücadele ettiler. Çekinmediler ve bu mücadeleyi,  bu savaşı açık ve net verdiler, hala da veriyorlar. Kolay bir iş değil. Bu  mesleğin zaten güzelliği, cazibesi burada. İnanıyorum ki sağlık personelimize  karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz, terbiyesiz bazı saldırılar, bunların bir  defa kadr-ü kıymet bilmeyişlerinin bir alameti farikasıdır. Onlar da bedellerini  zaten ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte insanlık adına kaygı verici  görüntülere de şahit olduklarını dile getirerek, "İnsanların dünyada  ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı, yaşlı bakım  evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumlarla  karşılaştık. Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısı ve genel sağlık  sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. 158 ülkeye  maske, tulum, ilaç, elimizde ne varsa gönderdik. Çünkü biz her zaman için nerede  bir sıkıntı varsa onların yanında olmayı kültürümüzün, medeniyetimizin bir gereği  olarak biliyoruz ve adımları da buna göre attık." diye konuştu.
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19  hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son  haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış bu  acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunana  kadar rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.
 
KKTC'de de yaptıkları hastanenin açılışını da 15 Kasım'da  gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, onun da 3 ayı bile bulmadığını, bu kadar  süratle orada da bu hastaneyi yaptıklarını dile getirdi.
 
Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu yine bu  süreçte Türkiye'nin gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Birçok ülkenin geçici  sahra hastaneleriyle işi idare ettiği dönemleri gördük. Fakat biz Türkiye olarak  141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesine kavuşturduk. Yaşadıkları  ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçakla Türkiye'ye  getirdik. 'Kaderimiz ve kederimiz ortaktır.' inancıyla 155 ülkeye ve 9  uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk." bilgisini paylaştı.
 
Mücadelenin henüz bitmediğinin herkesçe gayet iyi bilindiğini  vurgulayan Erdoğan, "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının  farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat  sayılarında yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.  Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunana kadar rehavete kapılmadan hastalıkla  mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara "Ne olur, Allah rızası için yok  dışarısıymış, yok kafeteryaymış, yok şurası, yok burasıymış... Sigara içmeyi  lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. En önemli vurgun noktası  akciğer. Akciğerin de en önemli vurgun yeme aracı sigara. Lütfen, artık sizler de  bize yardımcı olun." uyarısında bulundu.
 
İstanbul ve Ankara'da, 10.00-16.00 saatleri dışında 65 yaş ve üstü  vatandaşların dışarıya çıkmasını kısıtladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Yapmak  zorundayız. Bunu biz kendi keyfimiz için yapmıyoruz. Sadece tüm bunları  milletimiz için yapıyoruz, sağlıklı bir millet, sağlıklı bir toplum için  yapıyoruz." dedi.
 
"Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerin aşı çalışmalarını da yakından  takip ediyor"
Türkiye olarak özellikle aşı konusunda çalışmalarını çok yönlü bir  şekilde sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yurt içi, yurt dışı. Bir taraftan Rusya, bir taraftan Çin, bir  taraftan Almanya, ki Almanya'da iki Türk kardeşimiz de bu işin içerisinde,  bunlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer taraftan İngiltere. Hepsiyle  ortak çalışmalarımız devam ediyor. Mesele bu işin çözümünü bularak adımları  atmak. Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerin aşı çalışmalarını da yakından ayrıca  takip ediyor. Aşı çalışmalarında son günlerde ümit verici haberler alsak da  maalesef zaman zaman spekülasyonlara da şahit oluyoruz. Tüm dünyayı kasıp  kavuran, milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede rant ve kar  hesabının yapılması utanç vericidir. Daha önce dediğimiz gibi, üretilen aşı tüm  insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir.  Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişiminin olması çok önemlidir."
 
Erdoğan, bir taraftan kendi çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan  da gerçekçi tedbirler üzerine bina ettikleri salgınla mücadeleyi  sürdüreceklerinin altını çizerek, vatandaşın sağlığından taviz vermedikleri gibi  üretimin, ticaretin, istihdamın, eğitimin aksamasına da müsaade etmeyeceklerini  vurguladı.
 
"İhtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri almaktan  çekinmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla başarılı mücadelemizin arka planında,  körü körüne birilerini takip etmek yerine kendi özgün politikalarımızı  uygulamamız vardır." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu politikalarımızı hastalığın seyrine ve durumuna göre güncelliyor,  ilave tedbirlerle tahkim ediyoruz. Dün itibarıyla 81 vilayetimizin tamamında  devreye giren yoğun cadde, sokak, durak gibi toplu alanlarda sigara içme yasağı  bunun son örneğidir. Bundan sonra da ihtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri  almaktan çekinmeyeceğiz. Elbette bu süreçte asıl sorumluluk vatandaşlarımıza  düşüyor. Salgınla mücadelenin ilk ve en önemli şartı virüsü kapmamak, hastalığa  yakalanmamaktır. Bunun için de 'TAMAM' diyerek sloganlaştırdığımız temizlik,  maske, mesafe kurallarına uyulması şarttır. Tüm vatandaşlarımı, hem kendi  sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için kurallara riayet etmeye çağırıyorum.  Unutmayalım, bu kurallara uymak hem insanlık hem de vatandaşlık görevimizdir.  Yaklaşık 9 aydır canla başla çalışan sağlık personelimize minnet borcumuzu ancak  bu kurallara sıkı sıkıya riayet ederek ödeyebiliriz. Milletimizin bu konuda  gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan İsmail Fehmi  Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diledi.
 
Bu eserin, Türkiye'ye ve Tekirdağ'a kazandırılmasında emeği geçenleri,  yüklenici firmayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve Bakanlığı tebrik eden  Erdoğan, çalışanlara milletin zor günlerinde gösterdikleri çaba ve yaptıkları  fedakarlık için şükranlarını ileterek sözlerini tamamladı.
 
Notlar
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde hastanenin  tanıtım videosu izlettirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında, hastaneye adı verilen  İsmail Fehmi Cumalıoğlu için Fatiha Suresi'ni okudu.
 
Erdoğan'a günün anısına yüklenici firma yetkilisi tarafından tablo  hediye edildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve hastaneye adı verilen  İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun yakınları ile açılış kurdelesini kesti.
 
Sağlık çalışanları ile sohbet eden ve onlarla fotoğraf çektiren  Erdoğan, daha sonra hastane binasını gezdi.
 
Programda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da konuşma yaptı.
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ Tekirdağ Şehir Hastanesi
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