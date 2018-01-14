Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afrin operasyonu çıkışı

Partisinin Tokat il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili "Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz atılacak adımın işaret fişeğidir. Önümüzdeki günlerde Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonuna Afrin ile devam edeceğiz" dedi.FETÖ elebaşı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Zannediyor ki Amerika ölene kadar onu koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Tokat, vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve huzurun şehridir. 6 bin yıllık geçmişi ile Tokat, tarih, medeniyet ve kültür şehridir. Gerek yurt içi gerek yurt dışında terör örgütleri arasında ayrım yapmadan mücadeye devam ediyoruz.

15 Temmuz gecesi 251 vatan evladını şehit ve 2196 vatan evladını gazi eden FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız çıkartacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan kendine yeni bir inanç yeni bir din icat etmiştir. Devletimizin bünyesini bu sinsi kanser hücresinden temizliyoruz. Artık her açıdan daha güçlü hale geliyoruz.

"EN UFAK BİR TACİZ ATILACAK ADIMIN İŞARET FİŞEĞİDİR"

Afrin operasyonu ile ilgili konuşan Erdoğan, "en ufak bir taciz atılacak adımın işaret fişeğidir" dedi. 34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız. Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi örgütse, DHKP-C de YPG de vahşi terör örgütüdür. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek sureti ile Amerika bizi mi aldatacaksın? Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Terörist Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye ve ülkemizdeki teröristleri biz çok iyi biliyoruz.

Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz. Dostlul, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz birlikte hareket edebileceğimiz ümit ediyoruz. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

"SINIRIMIZI TERÖRDEN ARINDIRMA OPERASYONUMUZU AFRİN'LE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz. Dostlul, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz birlikte hareket edebileceğimiz ümit ediyoruz. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

KONGRE ÖNCESİ SALON DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışındaki vatandaşlara şöyle seslendi: Tokatımızın saygıdeğer güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

"ZANNEDİYOR Kİ AMERİKA ÖLENE KADAR BENİ KORUYACAK"

Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

"BELEDİYELERDE SEÇİMLERİ İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtlülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.

BİT VE KİT'LERE KADRO

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.