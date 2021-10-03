Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşı ucuz ürüne ulaştırmanın gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperati'nden market alışverişi yaptı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında gayet uygun. Vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların olduğu bir yer. Bunların çoğaltılması konusunda verdiğimiz talimatlar var. 500 m2'den fazla olmak üzere binden fazla bu marketlerin yapılması talimatını verdik. Vatandaşı ucuz ürüne ulaştırmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a eşi Emine Erdoğan ve Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini nakit yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi.