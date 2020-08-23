Cumhurbaşkanı Erdoğan Üskürdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bir restoranda yemek yedi, ardından vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü’nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi’nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.

Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.