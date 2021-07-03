Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce aracı durdurup sohbet etti.

Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan çocuklara da oyuncak hediye etti.