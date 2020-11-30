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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 22:00 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 22:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi. 
 
Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından  Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'la görüşmekten mutluluk duyduğunu,  Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın ve güvenin sağlanmasında kilit ülkelerden  birisi olduğunu ve önemli rol oynadığını ifade etti.
 
Ukrayna'nın Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini kaydeden  Denis Şmıgal, "Serbest ticaret anlaşması bu iş birliğini teşvik edecek."  ifadesini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Başbakanı Shmyhal
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