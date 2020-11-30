Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi.
Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'la görüşmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın ve güvenin sağlanmasında kilit ülkelerden birisi olduğunu ve önemli rol oynadığını ifade etti.
Ukrayna'nın Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini kaydeden Denis Şmıgal, "Serbest ticaret anlaşması bu iş birliğini teşvik edecek." ifadesini kullandı.