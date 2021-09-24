Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye ikinci ülke oldu' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de şirketlerin üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin isminin daha fazla zikredildiğini belirterek, "Türkiye'ye yönelik artan bu yatırım iştahını, YASED gibi bu alanda yetkin ve tecrübeli kuruluşlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte fırsata çevireceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 39. ve 40. Genel Kurulu için gönderdiği mesajda, dernek mensuplarının, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve istihdamının artmasına verdiği katkıları yakından takip ettiğini bildirdi.

YASED'in Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım çekilmesi ve yatırımcıların desteklenmesi gayesiyle yürüttüğü başarılı faaliyetleri takdirle karşıladığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"2023 hedeflerimizi gerçeğe dönüştürerek, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma mücadelemize, YASED'in katkılarının artarak süreceğine inanıyorum. Başta büyüme, üretim ve ihracat olmak üzere ülkemizle ilgili son rakamlar, Türk ekonomisinin salgın sürecinde farklı bir ivme yakaladığını gösteriyor. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı 2020'yi yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatan Türkiye, bu başarı grafiğini devem ettirmektedir. 2021'in ilk ve ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik ve yüzde 21,7'lik büyüme oranları ise Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini ortaya koymaktadır. Bu başarıya paralel olarak, uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi de giderek artmaktadır."

"Türkiye'ye yönelik artan yatırım iştahını fırsata çevireceğimize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, son 16 yılda orta ve doğu Avrupa 'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine duyulan güvenin en somut işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

New York'ta ABD 'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde benzer bir tabloya şahit olduklarını anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: