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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 14:49 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 16:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenenen "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na konuştu.
Erdoğan, "Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin  trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden  biri olduğunu belirterek trafik güvenliği çalışmalarına istisnasız herkesin  destek vermesinin şart olduğunu bildirdi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde  düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı  ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda  konuştu.
 
Erdoğan, bu belge ve planın hazırlanmasındaki gayretleri, trafik  güvenliği meselesinin çözümü için ortaya katkı koyanlara teşekkür etti.
 
 
Konuşmasından önce izletilen "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi  Tanıtım Filmi"nde yer alan "Kazalarda yaralanan insanlar sadece bir istatistiki  veri değil, hepsini tanıyoruz" ifadesini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu  cümleyi duyduğumuzda muhtemelen hepimizin aklına trafik kazalarında kaybettiği  bir tanıdığımızın yüzü gelmiştir. Çünkü trafik kazalarında evlattan anne-babaya,  kardeşten arkadaşa o kadar çok sevdiğimizi kaybettik ki bu acıların tarifi mümkün  değildir. Yaralananları, engelli kalanları, maddi manevi çok büyük zararlar  görenleri de bu tabloya ilave etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Bir dönem her akşam adeta savaş bilançosu gibi trafik kazası  haberlerinin televizyonlardan dinlenildiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her gün sollama yaparken kafa kafaya çarpışan otobüsler, takla atan  kamyonlar, paramparça olan otomobiller, 20 ölü, 30 ölü gibi rakamlar rutin hale  gelmişti. Çünkü yollar tek şerit gidiş, tek şerit gelişti. Üstelik çoğu da  bozuktu. Sollama yapmak yüksek risk almak ve cambazlık yapmayı gerektiren bir  işti. En küçük bir hata facia demekti. Bundan 18 yıl önce hükümete geldikten  sonra açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda, 'Bütün yollarımız duble  yol olacak' dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabii biz bunların  hiçbirine kulak asmadık, hızla planlarımızı, programlarımızı yapıp kolları  sıvadık ve çalışmaya başladık.
 
 
Görevi devraldığımız da Türkiye'de çoğu da şehir içi geçiş olmak üzere  sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Allah'a şükür ülkemize bugüne  kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin  kilometrenin üzerine çıkardık. Tabii aynı şekilde otoyollarımızın uzunluğunu da 2  kat artırdık. Bunun yanında denetimden araç muayenesine kadar her alanda çok  önemli atılımlar gerçekleştirdik."
 
"Trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik"
Göreve geldiklerinde trafik denetleme ekipleri, personel ve araç  sayısı ile araç muayenelerinin yetersiz olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Hızlı ve etkin müdahale için gereken sağlık altyapısı yetersizdi. Tüm bu  alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, yeni  kurallar getirdik. Yeni teknolojiler geliştirdik. Elbette, 'Bütün bunlara ne  gerek var? böyle devam etsin' diyenler de oldu ama biz trafikle ilgili hiçbir  meseleyi ertelemedik." dedi.
 
Gecikilen her günün faturasının insan canı olduğu bilinciyle meseleye  dört elle sarıldıklarını bildiren Erdoğan, "Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma,  sıfır maddi hasar' hedefimize ulaşana kadar da inşallah çalışmaya devam edeceğiz.  Esasen bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın, her tür rekabetin, her türlü  tartışmanın üstünde bir meseledir. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan istisnasız  herkesin, trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır."  ifadelerini kullandı.
 
 
Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde trafik güvenliğinin  toplumların öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle  devam etti:
"Nitekim 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda küresel yol  güvenliğinin iyileştirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede 2011-2020 yılları  arasında trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi.  Türkiye olarak bu deklarasyona biz de imza attık. İlk olarak 2011-2020 Karayolu  Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'ni, Başbakanlık Genelgesi olarak yayınladık.  Ardından da 2017'de bir uygulama politika belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk.  Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik. Maket trafik araçları, otoyollarda  ortalama hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, tuzak radar  uygulamasının kaldırılması, makas atanlara yüksek cezalar gibi yenilikler bu plan  çerçevesinde gerçekleşti. Trafik yönetimi kapasitemizi de yükselterek son 2 yılda  6 bini Emniyet, 2 bini Jandarma olmak üzere 8 bin yeni trafik personelini göreve  başlattık."
 
"Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu"
Bugün trafik denetleme faaliyetlerinde toplam 28 bin 700 personel  görev yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Trafik birimlerimize içinde motosikletlerden ekip arabalarına,  dronelerden helikopterlere kadar çok çeşitli araçların olduğu 8 bin 400 taşıt  tahsis ettik. Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Ortalama hız  koridoru sayesinde otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıpları  yüzde 33 azaldı. Drone ve helikopter denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural  ihlali tespit edildi. Yollara yerleştirdiğimiz 790 maket trafik ekip aracı  sayesinde 3 kilometre yarıçapındaki alanlarda meydana gelen ölümlü kazalar yüzde  18'e düştü.
 
 
Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can  kaybı 2010'da 13,4 iken bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5,9'a geriledi. Böylece  dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan 2  ülkeden biri olduk. Bu sonuçta etkili olan daha pek çok faktör vardır.  Bayramlarda çok ciddi kampanyalar yürüttük, trafik eğitim tırlarımız ülkemizi  karış karış dolaştı. Trafik eğitim parkları ile çocuklarımızı bilinçlendirdik.  Hava yolu ve demir yolu yatırımlarımız sayesinde kara yollarımız üzerindeki yükü  azalttık. Gelişen refaha ve artan üretime bağlı olarak araçların yaş  ortalamasını, dolayısıyla teknik kabiliyeti artırdık. Peki işimiz bitti mi?  Hayır. Bizim bir defa içimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz  gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır."
 
Geçen yıl yapılan Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda tüm  taraf ülkelerden 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının bir kez  daha yüzde 50 azaltılmasının istendiğini belirten Erdoğan, 2050 yılında da sıfır  can kaybı hedefiyle yeni stratejiler oluşturulmasının talep edildiğini vurguladı.
 
Bu doğrultuda bir yıl boyunca çalışıldığını ve bu amaca ulaşmak üzere  2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Eylem Planı  Belgesi'nin hazırlandığını anlatan Erdoğan, "Biz hiçbir işi plan, proje  safhasında bırakmıyor, somut adımlar için gereken takvimlendirmeyi hemen  yapıyoruz." diye konuştu.
 
 
"Sorumlu kurumların hangisi olduğu belirlendi"
Bu stratejiyi oluştururken iki temel yaklaşım geliştirdiklerine işaret  eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Birincisi 'Güvenli Sistem' yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temelinde  'insan hata yapar, yapacaktır, öyleyse insanın hata yapmasını engelleyen bir  sistem kurulması gerekir' bu anlayış var. Bu da beraberinde güvenli yollar,  güvenli hızlar, güvenli kullanıcılar oluşturma ihtiyacını getiriyor. İkinci  yaklaşım 'Vizyon Sıfır' yaklaşımıdır, yani trafikteki can kayıpları, kazalar ve  yaralanmalarda gerçek anlamda sıfırı hedefleyerek hem toplumu hem de ilgili  kurumları buna odaklamak istiyoruz. Strateji belgesinin ilk aşamasını  oluştururken 2021-2023 dönemi için 41 amaç, 104 hedef, 441 performans  göstergesiyle bunların nasıl gerçekleştirileceği, sorumlu kurumların hangisi  olduğu belirlendi."
 
"Öncelikli alanlar" ve "müdahale edilebilecek alanlar" olmak üzere iki  ana bölümün oluşturulduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Aşırı hızla mücadele, teknik  ifadesiyle 'incinebilir yol kullanıcıları' bu şekilde tarif edilen yaya,  motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en  çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının  iyileştirilmesi öncelikli alanlarımız arasındadır. Müdahale gerçekleştirilecek  alanlar başlığının altında ise trafik güvenliği yönetimi, karayolu alt yapısı ve  yol çevresi, araçlar, eğitim, denetim ve kaza sonrası müdahale olmak üzere 6  başlığımız bulunuyor." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başlıkların altına inildiğinde daha somut  alanlar ve eylemlerin tarif edildiğine işaret ederek "Şüphesiz bu mesele toplumun  tüm kesimlerinin elini taşın altına koyarak trafik güvenliğini asgari müşterek  kabul ederek başarılı olabileceğimiz bir konudur." diye konuştu.
 
Bu amaçla gerçekleştirilen Trafik Yüzleri Projesi'ne katkı verenlere  teşekkür eden Erdoğan, 2020 yılı Trafik Medya Ödülleri'ne layık görülen haber  programlarının, dizilerin ve magazin programlarının yapımcı ve oyuncularını  tebrik etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafik kazalarında kaybettiğimiz tüm  vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi süren yaralılarımıza şifalar  diliyorum. Başta trafik polislerimiz ve jandarmamız olmak üzere yaz, kış demeden  özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerine, gönüllülere yine şahsım, milletim adına  şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarıma trafik kurallarına uyma çağrımı  tekrarlayarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
 
 
Notlar
Konuşmaların ardından farklı kategorilerde ödüllerin takdimi yapıldı.  Buna göre, cep telefonu kullanımı konusunda plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan,  yaya önceliği konusunda milli yüzücü Sümeyye Boyacı, trafikte risk konusunda  milli basketbolcu Shane Larkin, kırmızı ışık konusunda milli cimnastikci İbrahim  Çolak ve aşırı hız konusunda milli Voleybolcu Hande Baladin medya yüzü olarak  sertifika aldı.
 
Haber programları kategorisinde, TGRT Haber'deki "Hayatın İçinden"  programıyla Mehmet Aydın, TRT Haber'deki "TRT Haber'de Dün Bugün" programıyla  Selver Gözüaçık ve Ülke TV'deki "Erken Gündem" programıyla Şahin Karakaya ödüle  layık görüldü.
 
TV Dizileri kategorisinde, STAR TV'deki "Sefirin Kızı" dizisinden  Hivda Zizan Alp, TRT-1'deki "Şampiyon" dizisinden Tolgahan Sayışman ve ATV'deki  "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinden Ozan Akbaba ödül aldı.
 
Magazin Programları kategorisinde, TV8'deki "Gel Konuşalım"  programından Cengiz Semercioğlu, Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programıyla  Bilal Özbilge ve Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programıyla Nur Tuğba Namlı  ödüle layık görüldü.
 
Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet  Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin  de katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan trafik karayolu
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